Dünya İngiltere Genel Kurmay başkanından birliklere uyarı Avrupada bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız
AVRUPA

İngiltere Genel Kurmay başkanından birliklere uyarı: Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız

İngiltere ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, "Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için güçlü bir zorunluluğumuz var. Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken bir nesiliz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
İngiltere Genel Kurmay başkanından birliklere uyarı: Avrupada bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız
​İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders

İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Ukrayna'daki savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Sanders, İngiliz birliklerinin bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, karada savaşmaya ve savaşları kazanmaya hazır olmak üzere İngiltere'yi koruma temel amacımızın altını çiziyor. Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için güçlü bir zorunluluğumuz var. Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken bir nesiliz. 1941'den bu yana, Avrupa'da kıtasal bir gücün karıştığı bir kara savaşında ordunun komutasını üstlenen ilk Genelkurmay Başkanıyım" ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki bakım evlerinde skandal iddia: Ölüme terk edildiler
FOTOĞRAF 5
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74 yaşındaki John McGrath'ın kız kardeşi Claire Wilmore kardeşinin bir deri bir kemik kalmış vücudunu ölmeden iki gün önce paylaştı.
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Eski hemşire Claire, kovid kısıtlamaları nedeniyle kardeşini bir yılı aşkın süredir görmemişti ve “Onu gördüğümde inanamadım. Yerde bir yatak üzerinde yatan bir iskeletti. Hemşireliğin her alanında çalıştım ve hiç böyle bir şey görmedim.\" dedi.
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Claire, \"Üç ay önce ziyaret etme iznim olsaydı, onu eve götürürdüm.\" diyerek sözlerine devam etti.
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Claire'nin erkek kardeşi de bakım evinde kalıyor ve artık burada kalmaması için elinden geleni yapacağını söyledi.
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Bakım evinin yöneticileri ihmali reddettiler ve dahili bir araştırma, herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.
İngiltere'deki bakım evlerinde skandal iddia: Ölüme terk edildiler
İngiltere'de yakınlarını bakım evlerine bırakan aileler pandemi sırasında insanların aç bırakıldıklarını söyledi. Bazıları daha çok hastalanırken, 74 yaşındaki Parkinson hastası hayatını kaybetti.

Sanders'ın ordunun savaşa hazırlanması gerektiğine yönelik açıklamaları, hem İngiltere Başbakanı Boris Johnson hem de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya uzun vadeli destek sunulması gerektiği yönündeki uyarılarını takip etti.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev'e yaptığı son ziyaretin ardından Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki işgalinin yeni bir aşamaya girdiğini söylemişti.

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Johnson yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'yı düpedüz bir vahşetle ezmeye çalışırken, bir yıpratma kampanyası uyguladığı için korkarım ki uzun bir savaşa kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Birleşik Krallık ve ortakları, Ukrayna'nın mücadelesinde galip gelmesi için stratejik dayanıklılığa sahip olmasını sağlamalıdır. Rusya, saldırı kapasitesini yenileyebileceğinden, her şey Ukrayna'nın topraklarını savunma yeteneğini daha hızlı güçlendirip güçlendiremeyeceğine bağlı olacaktır. Bizim görevimiz, zamanı Ukrayna'nın tarafına çekmektir" şeklinde konuşmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı son açıklamada, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, ayrıca artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna'yı desteklemeliyiz" demişti.

İngiltere'yi sarsan cinayet: Ünlü gazeteci Amazonlar'da öldürüldü
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Amazonas Eyaleti Federal Polis Şefi Alexandre Fontes, düzenlediği basın toplantısında gazeteci Philips ve uzman Pereira'nın kaybolmasının ardından gözaltına alınan Amarildo da Costa Pereira'nın Philips ve Pereira'yı öldürdüğünü ve ceset kalıntılarını gömdüğü yeri itiraf ettiğini açıkladı.
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Bulanan ceset kalıntılarının adli tıpta incelenmesi için başkent Brasilia'ya gönderileceğini belirten Fontes, devam eden soruşturmanın gizliliği nedeniyle İngiliz gazeteci ile uzmanın ölüm sebebinin henüz açıklanmasının mümkün olmadığını söyledi.
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Fontes, bulguların Philips ve Pereira'nın ateşli silahla öldürüldüğüne işaret ettiğini ancak kesin ölüm sebebinin incelemeler doğrultusunda belirleneceğini belirtti.
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Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.
Title
İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan, 5 Haziran'dan itibaren haber alınamamıştı.
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Philips ve Pereira, en son 4 Haziran'da Brezilya'nın Kolombiya ve Peru sınırında yer alan, uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı madenciler ve kaçak avcıların faaliyet gösterdiği bilinen Javari Vadisindeki Itaquai nehrinde görülmüştü.
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Yaklaşık 15 yıldır Brezilya'da çalışan, tecrübeli gazeteci Philips'in, Amazonların korunması hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle daha önce tehdit edildiği biliniyordu.<br><br>
Title
Yaklaşık 15 yıldır Brezilya'da çalışan, tecrübeli gazeteci Philips'in, Amazonların korunması hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle daha önce tehdit edildiği biliniyordu.<br><br>
İngiltere'yi sarsan cinayet: Ünlü gazeteci Amazonlar'da öldürüldü
Brezilya'da federal polis, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve ona rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın Amazonlar'da öldürüldüğünü duyurdu. Ünlü gazetecinin Amazon ormanlarındaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede olduğu belirtilmişti.
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