Dünya İngilterenin tartışmalı sığınmacı tahliyesine AİHM engeli
AVRUPA

İngiltere’nin tartışmalı sığınmacı tahliyesine AİHM engeli

İngiltere hükümeti ülkeye giriş yapan sığınmacıları geri göndermek için Ruanda ile anlaşma yapmıştı. İngiliz hükümeti programı finanse etmek için önümüzdeki 5 yıl içinde Ruanda’ya 145 milyon dolar ödeyeceğini taahhüt etmişti. Dün yedi sığınmacının Ruanda’ya göndereceği ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararıyla son anda iptal oldu. Sığınmacıların sınır dışı edilmesi ülke içerisindeki insan hakları aktivistleri tarafından günlerce protesto edilmişti. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, uçuş iptali üzerine 'hayal kırıklığına uğradım.' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
İngiltere’nin tartışmalı sığınmacı tahliyesine AİHM engeli
Sığınmacıları taşıyan uçağın kalkışına izin verilmedi.


İngiltere hükümetinin ülkedeki sığınmacıları Ruanda’ya göndermeye yönelik tartışmalı planının ilk aşaması, AİHM engeline takıldı. Uçağın 7 sığınmacıyla havalanmasından saatler önce, Ruanda’ya gönderilecekler arasında yer alan ve Iraklı olduğu belirtilen bir sığınmacının avukatının başvurusunu değerlendiren AİHM, sığınmacının uçağa bindirilmesini engelledi. Kararda, "İngiltere hükümetine, başvuranın devam eden adli işlemlerinde nihai yerel kararın verilmesinden sonraki 3 haftaya kadar Ruanda’ya gönderilmemesi gerektiğini belirtmiştir" denildi.

AİHM sığınmacıların gönderilmemesine hükmetti

AİHM, sığınmacının İngiltere’deki yasal yolları tüketmediğini tespit ederek İngiliz mahkemelerinin sığınmacının itirazını Temmuz ayında dinlemeyi planladığını belirti ve bu işlem tamamlanana kadar gönderilmemesi gerektiğine hükmetti. AİHM kararının ardından İngiltere hükümeti, sığınmacıları Ruanda’ya taşıyacak ilk uçuşun yapılamayacağını belirtti.

  • İngiliz medyası da son dakika müdahalesiyle tüm göçmenlerin uçaktan çıkarıldığını ve Ruanda’ya uçuşun planlandığı gibi yapılamayacağını aktardı. Böylece Wiltshire bölgesindeki bir askeri havaalanından TSİ 00.30’da planlanan uçuş yapılamadı.

İngiltere İçişleri Bakanı: Hayal kırıklığına uğradım

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel uçuş iptal edildikten sonra yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını, ancak “doğru şeyi yapmaktan geri durmayacağını” söyledi. Bakan Patel, "İngiltere’nin iltica sistemine erişim, insan kaçakçılarına ödeme yapma kabiliyetine değil, ihtiyaca dayanmalıdır. Bu şekilde suistimaller artıyor ve İngiliz halkı haklı olarak yeterince şey yaşadı. Bu politikanın uygulanmasının kolay olmayacağını her zaman söyledim ve son dakika müdahalesinin bugünkü uçuşun yapılamayacağı anlamına gelmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Hukuk ekibimiz bu uçuşla ilgili alınan her kararı gözden geçiriyor ve bir sonraki uçuş için hazırlıklar şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların gönderilmesi yasa dışı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçuşun iptal edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Khan, "Sığınmacıların bu gece Ruanda’ya insanlık dışı şekilde sınır dışı edilmesi, yola çıkmalarına dakikalar kala AİHM tarafından durduruldu. Şiddetten kaçan insanları binlerce kilometre ötedeki bir ülkeye göndermek zaten zalimceydi. Artık potansiyel olarak yasadışı da" ifadelerine yer verdi.

Sığınmacıları kabul etmenin bedeli: İngiltere 145 milyon dolar ödeyecek

İngiltere’nin sığınmacıları Ruanda’ya gönderme planı
İngiltere hükümeti, sığınmacıların Ruanda’ya gönderilmesi içeren planı Nisan ayında açıklamıştı. Plana göre İngiliz hükümeti programı finanse etmek için önümüzdeki 5 yıl içinde Ruanda’ya 120 milyon sterlin (145 milyon dolar) ödeyeceğini belirtti. Hükümet ayrıca yasal danışmanlık, sosyal hizmet çalışanları, çevirmenler, konaklama, yemek ve sağlık hizmetlerini kapsayan ve yeri değiştirilen her kişinin işlem ve entegrasyon masraflarını ödeyeceğini ifade etmişti. Sınır dışı edilenlerin İngiltere’ye değil, Ruanda’ya sığınma başvurusu yapmasına izin verileceği vurgulanmıştı.

İnsan kaçakçılarıyla mücadele

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz konusu planın hayatları korumanın ve İngiliz Kanalı’ndan küçük teknelerle göçmenleri kaçıran suç çetelerini engellemenin "meşru bir yolu" olduğunu savunmuştu.
İngiltere’ye son yıllarda Suriye, Afganistan, İran, Sudan, Irak ve Yemen gibi ülkelerden yasa dışı şekilde göçmen akını yaşanmıştı.

İngiltere'nin Ruanda'ya göndermeyi planladığı sığınmacılar açlık grevi yapıyor
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İngiltere'de haftalardır binlerce kişi tarafından protesto edilen 'mülteci karşıtı yasa tasarısı' kabul edildi
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İngiltere'de haftalardır binlerce kişi tarafından protesto edilen 'mülteci karşıtı yasa tasarısı' kabul edildi

İngiltere'de mülteci karşıtı yasa tasarısı protesto edildi: Hiçbir insan yasa dışı değildir
FOTOĞRAF 12
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Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenlere hapis cezası verilmesi ve sonradan vatandaş olanların kendilerine haber verilmeden vatandaşlıktan çıkarılması gibi düzenlemeleri içeren yasa tasarısı Lordlar Kamarası'nda görüşüldüğü esnada parlamentonun karşısında gösteri düzenlendi.
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Protestocular, ellerinde \"Mülteciler buraya hoş geldiniz\", \"(İngiltere İçişleri Bakanı) Priti Patel sizi vatansız bırakabilir ve bunu size haber vermeyebilir\" ve \"Hiçbir insan yasa dışı değildir\" yazılı pankartlar taşıyarak, yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu.
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Gösteride konuşan İngiltere Müslüman Birliği Başkanı Raghad Altikriti, yasa tasarısının ırkçı olduğunu ve ülke genelinde farklı etnik gruplardan 6 milyon kişiyi etkileyebileceğine işaret ederek, herkesin birlik olup buna karşı çıkması gerektiğini söyledi.
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Altikriti, \"Bu yasa tasarısı her insanın onurunu etkileyebilecek. Bu sadece başlangıç. Birlik olup buna karşı çıkmalıyız.\" ifadelerini kullandı.
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\"İnsanları vatansız bırakacak\"<br><br>Media Diversified adına gösteride konuşan Samantha da söz konusu yasa tasarısının ırkçı, İslamofobik ve faşist olduğunu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel'in de faşist örgütlerin destekçisi olduğunu öne sürdü.
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Samantha, tasarının İngiltere'de yaşayan çok sayıda kişiyi etkileyebileceği ve vatansız bırakacağı değerlendirmesinde bulundu.
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İngiliz hükümetinin düzensiz göçle mücadele planı<br><br>İngiliz parlamentosu, Temmuz 2021'de iltica etmek maksadıyla ülkeye yasa dışı yollardan girmenin suç sayılmasını öngören tartışmalı \"Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı\"nı gündemine taşıdı.
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\"Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı\", yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan herkesin suçlanmasını öngören düzenlemeler içeriyor. Bu yasa tasarısındaki bir madde, mültecileri taşıyan küçük teknelere müdahale eden yetkilileri \"olası cezai işlemlerden\" muaf tutuyor. Bu durumun, mülteci teknelerine müdahalelerin ölümlerle sonuçlanmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.
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Hükümet, söz konusu yasa tasarının parlamentodan geçmesi halinde, insan kaçakçılarının ağlarının çökertileceğini savunuyor.
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İngiltere'de mülteci karşıtı yasa tasarısı protesto edildi: Hiçbir insan yasa dışı değildir
İngiltere'nin başkenti Londra'da göstericiler, "mülteci karşıtı yasa tasarısı" olarak nitelendirilen "Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı"na tepki gösterdi. Protestocular, ellerinde "Mülteciler buraya hoş geldiniz", "(İngiltere İçişleri Bakanı) Priti Patel sizi vatansız bırakabilir ve bunu size haber vermeyebilir" ve "Hiçbir insan yasa dışı değildir" yazılı pankartlar taşıyarak, yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu.
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