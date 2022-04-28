İngiltere'de haftalardır binlerce kişi tarafından protesto edilen 'mülteci karşıtı yasa tasarısı' kabul edildi

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenlere hapis cezası verilmesi ve sonradan vatandaş olanların kendilerine haber verilmeden vatandaşlıktan çıkarılması gibi düzenlemeleri içeren tasarı, Lordlar Kamarasında 157'ye karşı 212 oyla kabul edildi. Söz konusu tasarı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşacak.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN TAMAMINA HAPİS CEZASI

İngiliz parlamentosu, Temmuz 2021'de iltica etmek maksadıyla ülkeye yasa dışı yollardan girmenin suç sayılmasını öngören tartışmalı "Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı"nı gündemine taşımıştı. Yasa tasarısı, düzensiz yollarla İngiltere'ye ulaşan herkese hapis cezası verilmesini öngörüyor.

'MÜLTECİLERİ GERİ İTENLERİN CEZADAN MUAF TUTULMASI ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİR'

Mültecileri taşıyan küçük teknelere müdahale eden yetkilileri olası cezai işlemlerden muaf tutan bir maddeye de yer verilen düzenlemenin, geri itmeler sırasında ölümlere yol açabileceği belirtiliyor.

HABER VERMEDEN VATANDAŞLIK İPTALİ

Tasarıya sonradan eklenen bir madde ise sonradan vatandaş olan veya başka ülkelerle aile bağı bulunan İngiliz vatandaşlarının kendilerine haber verilmeden vatandaşlıklarının iptal edilmesinin önünü açıyor. Hükümet ise tüm tepkilere rağmen ayrımcı ve ırkçı bulunan madde konusunda geri adım atmadı.

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"ÇATIŞMA VE ZULÜMDEN KAÇAN MÜLTECİLER İÇİN KASVETLİ BİR GÜN "

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, yasa tasarısının Lordlar Kamarasında onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çatışma ve zulümden kaçan mülteciler için gerçekten kasvetli bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümetinin, uzun süredir devam eden uluslararası anlaşma Mülteci Sözleşmesi'ni yırttığını ve mültecilere borçlu olduğu sorumluluğu utanç verici şekilde terk ettiğini dile getiren Valdez-Symonds, şu ifadeleri kullandı:

"İNGİLTERE'NİN İTİBARINA LEKE SÜRÜLÜR"

"Bu yasa tasarısının altında yabancı düşmanlığının yattığı çok açık. Baskı, işkence ve sömürü mağdurlarına karşı acımasız olduğu kadar, karşılaştıkları ırkçılık ve önyargıyı da sömürüyor. Bu yasa tasarısındaki iltica önlemleri uygulanırsa, sığınma hakkı olanlar, insan kaçakçılarına ve tacizcilere karşı daha savunmasız hale gelirken, İngiltere'nin itibarına leke sürülür."

DÜNYA İngiltere hükümeti ırkçılığı yasal hale getiriyor

FOTOĞRAF 14 Parlamento Meydanı'nda toplanan göstericiler, iltica etmek maksadıyla ülkeye yasa dışı yollardan girmenin suç sayılmasını öngören yasa tasarısının geri çekilmesi istedi.<br><br> \"Kimse yasa dışı değil\", \"Mülteci karşıtı tasarıyı iptal edin\", \"Güvenlik istemek suç değil\", yazılı dövizler taşıyan göstericilere Lord Alfred Dubs da destek verdi.<br><br> Dubs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarının insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, \"Güvenlik arayan mültecileri suçlu yapacaklar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz ve bunun için mümkün olduğunca çok kamuoyu desteği oluşturmak istiyoruz. Parlamentoda, birçok insan adına konuştuğumuzu söyleyebiliriz ve yasa Lordlar Kamarası'na ulaştığında, özellikle sakıncalı tekliflerin bazılarında hükümeti yenebileceğimizi umuyorum.\" dedi.<br><br> Dünyanın bir arada durması ve mültecilerin haklarını savunması gerektiğini kaydeden Lord Dubs, \"Onları suçlayıp cezalandırmaya çalışmamalıyız. Ayrıca bu ülkenin bir örnek teşkil etmesini isterim ama hiç örnek teşkil etmiyoruz. Şu anda çok kötü bir örnek oluyoruz.\" diye konuştu.<br><br> Sınır Tanımayan Doktorlar Uluslararası Başkanı Christos Christou ise tasarının sonuçlarının ne olacağının Yunan adalarında, bombalanan hastanelerde görülebileceğini kaydetti. Christou, Avrupa'nın politikalarının güvenli bir yaşam isteyen insanları cezalandırdığını belirterek \"Güvenli geçişleri savunuyoruz ve meydana gelen tüm bu feci geri itmelere karşı çıkıyoruz. İnsanların, sadece güvenlik istedikleri için bu insanlık dışı muameleye karşı korumak zorundayız.\" diye konuştu.<br><br> Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı, düzensiz yollarla İngiltere'ye ulaşan herkesin suçlanmasını öngören düzenlemeler içeriyor. Bu yasa tasarısındaki bir madde, mültecileri taşıyan küçük teknelere müdahale eden yetkililerin \"olası cezai işlemlerden muaf tutuyor. Bu durumun, mülteci teknelerine müdahalelerin ölümlerle sonuçlanmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.<br><br> Londra mülteciler için sokağa döküldü: Güvenlik istemek suç değil İngiltere'nin başkenti Londra'da "mülteci karşıtı yasa tasarısı" olarak gösterilen Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı protesto edildi.

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