Dünya İngiltere Kraliçesi 2 Elizabethin naaşı defnedildi
AVRUPA

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı defnedildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dün son yolculuğuna uğurlandı. Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer aldığı yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen resmi cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'de yapıldı. Özel aile töreniyle defin işlemi yapılan Kraliçe 2021’de hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in yanına defnedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabethin naaşı defnedildi
Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen resmi cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'de yapıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dün tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı. Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer aldığı, yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla düzenlenen resmi cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'de yapıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth

Törene, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim katıldı. Geçit törenin ardından Windsor Kalesi'ne getirilen Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, kaledeki St. George Şapeli'ne nakledildi ve özel aile töreniyle defin işlemi gerçekleştirildi. İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı Kraliçe

2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları
DÜNYA
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları
Günde 100 ton toplanıyor

Günde 100 ton toplanıyor

​Dalında satılıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Cevabı utandıracak cinsten

Cevabı utandıracak cinsten

​Berna Laçin'den 'Kızın eve LGBT'li ile gelse' sorusuna rezalet yanıt.
11 günlük tören sona erdi: Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapelinde defnedildi

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

Erzurum'da ilk gün nefesleri kesti

​Cumhurbaşkanı BM Eğitim Zirvesi'nde Türkiye'nin örnek adımlarını bir bir anlattı.

​Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.