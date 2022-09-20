İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı defnedildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dün tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı. Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer aldığı, yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla düzenlenen resmi cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'de yapıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth

Törene, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim katıldı. Geçit törenin ardından Windsor Kalesi'ne getirilen Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, kaledeki St. George Şapeli'ne nakledildi ve özel aile töreniyle defin işlemi gerçekleştirildi. İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı Kraliçe

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2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.