İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye Akdeniz ve Karadeniz'in güvenliği için önemli bir ortak

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere'deki temaslarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakan Akar'ın iki NATO müttefiki olarak İngiltere ve Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik konularındaki yakın iş birliğini teyiden İngiltere'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Wallace ve Akar'ın, İngiltere ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve DEAŞ'la mücadeleye destek konusunda birlikte ve uluslararası ortaklarla nasıl çalışabileceğini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, her iki ülkenin, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olduğu vurgulandı.

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki"

Açıklamada görüşlerine ver verilen İngiltere Savunma Bakanı Wallace, şunları kaydetti:

"Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenliğin sürdürülmesinde İngiltere için önemli bir NATO müttefiki ve ortaktır.

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Uluslarımızın, NATO tatbikatları ve operasyonlarından sanayi iş birliğine kadar bir dizi alandaki güçlü savunma ilişkilerini nasıl daha da geliştirebileceğimiz konusunda verimli görüşmeler yapmak için Bakan Akar'ı İngiltere'de ağırlamaktan mutluluk duydum."

DÜNYA İngiliz Savunma Bakanı Wallace Türk SİHA'larının üstünlüğünü örnek gösterdi



