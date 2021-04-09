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Dünya İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiye Akdeniz ve Karadenizin güvenliği için önemli bir ortak
AVRUPA

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye Akdeniz ve Karadeniz'in güvenliği için önemli bir ortak

Türkiye-İngiltere ilişkilerini değerlendiren İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenliğin sürdürülmesinde İngiltere için önemli bir NATO müttefiki ve ortak" dedi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye Akdeniz ve Karadenizin güvenliği için önemli bir ortak
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere'deki temaslarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakan Akar'ın iki NATO müttefiki olarak İngiltere ve Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik konularındaki yakın iş birliğini teyiden İngiltere'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Wallace ve Akar'ın, İngiltere ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve DEAŞ'la mücadeleye destek konusunda birlikte ve uluslararası ortaklarla nasıl çalışabileceğini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, her iki ülkenin, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olduğu vurgulandı.

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki"

Açıklamada görüşlerine ver verilen İngiltere Savunma Bakanı Wallace, şunları kaydetti:

"Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenliğin sürdürülmesinde İngiltere için önemli bir NATO müttefiki ve ortaktır.

Uluslarımızın, NATO tatbikatları ve operasyonlarından sanayi iş birliğine kadar bir dizi alandaki güçlü savunma ilişkilerini nasıl daha da geliştirebileceğimiz konusunda verimli görüşmeler yapmak için Bakan Akar'ı İngiltere'de ağırlamaktan mutluluk duydum."

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