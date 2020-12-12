İngiliz Savunma Bakanı Wallace Türk SİHA'larının üstünlüğünü örnek gösterdi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace açıklama yaptı.

Savunma Bakanı Wallace, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) yaptığı çevirim içi konuşmada, savunma bütçesinin artırılması kararının ardından kaynakların hangi alanlarda kullanılacağına dair açıklamalarda bulundu.

Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak, Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larını örnek gösterdi.

Türkiye'nin yeni nesil askeri teknolojilerinin, Suriye ve Libya gibi çeşitli yerlerde etkin olarak kullanıldığına işaret eden Wallace, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurguladı.

Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını belirtti.

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Wallace'dan savunma teknolojisinde geride kaldıkları itirafı

Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA'larının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneği olduğunu itiraf etti.

İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

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İngiltere, savunma bütçesinin kullanılmasında bir takım "zor kararlar" alınacak

Wallace, İngiltere'nin, savunma bütçesinin kullanılmasında ve bazı eski askeri programlarda kesinti yapıp yapmama konusunda birtakım zor kararlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Bazı askeri programlardan vazgeçebileceklerinin sinyalini veren Wallace, "Bazı zor seçimlerin yine de yapılması gerekecek. Ancak bu seçimler yeni alanlara, yeni ekipmanlara ve yeni çalışma yöntemlerine yatırım yapmamıza izin verecek. Bazen nitelik nicelikten veya mükemmel iyiden önce gelir." dedi.

Wallace, değişen küresel güvenlik sistemine tam olarak nasıl tepki vereceklerini geliştirmek için yaklaşımlarını belirlemek zorunda olduklarını söyleyerek, potansiyel düşmanların değişken, kendilerinin durağan ve öngörülebilir olduğu yorumunu yaptı.

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Bakan Wallace, eski askeri teknolojilerin tamamen gereksiz olmadığının altını çizerken, yeni teknolojilerin her zaman işe yaramayabileceğine dikkati çekti.

Wallace, savunma bakanlığı politikasının tehdit odaklı, proaktif ve sürdürülebilir hale geldiğini görmek istediğini aktardı.

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Ayrıca, Wallace, devam eden savunma projelerini odaklanarak bunları geliştireceklerini ve bu kapsamda askeri istihbaratla iş birliği içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında çevrim içi yaptığı konuşmada, ülkesinde savunma bütçesini kısma döneminin artık sona erdiğine dikkati çekerek, savunma bütçesinin 4 yıl süreyle her yıl yüzde 10 artırılacağını bildirmiş, bütçe artışının 4 yıl içinde yaklaşık 16,5 milyar sterlin olacağını açıklamıştı.

Johnson, ek bütçenin uzay, siber savunma ve yapay zeka projelerinde de kullanılacağı bilgisini paylaşmıştı.

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OYNAT 00:59 İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkler İHA'larla oyun değiştiriyor, örnek almalıyız İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yayınladığı videoda Türkiye'nin insansız hava araçlarını (İHA) Libya ve Suriye'de etkili biçimde kullanmasının 'oyun değiştirici' nitelikte olduğunu anlattı. Wallace, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişim için 'Ders almalıyız' dedi. BiP'te paylaş

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