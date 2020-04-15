Dünya İngiltere Savunma Bakanı Wallace yardımlar için Türkiyeye teşekkür etti
AVRUPA

İngiltere Savunma Bakanı Wallace yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesine yardımda bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Ben Wallace
Ben Wallace

İngiltere Savunma Bakanlığından, video konferans yoluyla düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.

NATO şemsiyesi altındaki iş birliğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye'nin geçen hafta İngiltere'ye 50 bin N-95 maske, 100 bin cerrahi maske ve 100 bin koruyucu giysi içeren 250 bin kişisel koruyucu ekipman yardımında bulunduğu hatırlatıldı.

  • Açıklamada, Savunma Bakanı Wallace'ın bunlar için Türkiye'ye ve ayrıca İngiltere'ye 60 solunum cihazı gönderen Almanya'ya şükranlarını sunduğunu belirtildi.

İngiltere'de kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede en az 31 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

"Değerli kaynak"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

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