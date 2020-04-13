İngiltere'ye ikinci yardım da ulaştı: 14 tonluk cömert hediye

Türkiye’den, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri İngiltere’ye gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin bugün (dün) İngiltere’ye gönderildiği bildirildi.

OSMANLI’YI HATIRLATTI

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton da önceki akşam gönderilen tıbbi yardım için Türkiye’ye teşekkür etti. Morton, Twitter hesabından gönderilen yardımların fotoğrafını paylaşarak, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkürlerimi ifade etmek isterim” diye yazdı.

Yardımların 14 ton olduğunu vurgulayan Morton, “Bu cömert hediye, İngiltere ile Türkiye arasındaki dostluğun gücünü gösteriyor.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin İngiltere’ye yardım göndermesi yazılı ve görsel basında da haber olurken, İngilizler sosyal medya hesaplarından Türkiye’ye teşekkür etti. Sean McGrinder adlı bir Twitter kullanıcısı 1845 yılında İrlanda’da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında Osmanlı’nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, “Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye” diye yazdı.

DEĞERLİ KAYNAK OLARAK GÖRÜLMELİ

İngiltere’de kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede 19 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, İçişleri Bakanı Priti Patel, “İnsanlar başarısızlıklar olduğunu düşünüyorsa özür dilerim” dedi. Sağlık Bakanı Matt Hancock da koruyucu ekipmanların “değerli kaynak” olarak görülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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Diğer ülkelere de yardımlar sürüyor

Türkiye, Kovid-19’la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere’ye önceki gün de tıbbi yardım malzemesi göndermişti. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan yardım malzemeleri maske, N95 maske ve tulumdan oluşurken, paketlerin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine yer verilmişti. Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.