Koronavirüs İngilterede 15 milyon kişi yiyecek bulamıyor
DÜNYA

İngiltere'de 1.5 milyon kişi yiyecek bulamıyor

İngiltere'de 1.5 milyon kişinin karantina nedeniyle yiyecek bulamadığı belirtildi. Yapılan bir araştırmaya göre ülkede 1.5 milyon kişi ya parası olmadığı için ya da yiyecek almaya gidemediği için bir gününü aç geçiriyor.

Haber Merkezi DHA
1.5 milyon kişi yiyecek bulamıyor.
1.5 milyon kişi yiyecek bulamıyor.

Dünyayı esip kavuran koronavirüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. İngiltere'de 1.5 milyon kişinin karantina nedeniyle yiyecek bulamadığı açıklandı.
Yapılan araştırmaya göre 1.5 milyon kişi ya parası olmadığı için ya da yiyecek erişimi olmadığı için bir gününü aç geçiriyor.


İngiltere’de pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülke genelinde 1.5 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonucunda yiyecek bulamadığı açıklandı. İçişleri Bakanı Priti Patel ise sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruma ekipmanı sağlanamadığı için özür diledi. Öte yandan İngiliz medyası İngiltere'deki karantina kararının 25 Mayıs’a kadar süreceğini ileri sürdü.

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