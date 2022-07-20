Dünya İngiltere yeni başbakanını seçiyor Yarışta iki aday kaldı
AVRUPA

İngiltere yeni başbakanını seçiyor: Yarışta iki aday kaldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Penny Mordaunt elendi. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 137 oy ile en çok desteği aldı. Dışişleri Bakanı Liz Truss ise 113 oy olarak yarışa devam etme şansı yakaladı.

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Haber Merkezi AA
İngiltere yeni başbakanını seçiyor: Yarışta iki aday kaldı
Liz Truss ile Rishi Sunak.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yapılan oylamada Penny Mordaunt 105 oyla elenen isim oldu.

  • Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 137 oy ile en çok desteği aldı. Dışişleri Bakanı Liz Truss ise 113 oy olarak yarışa devam etme şansı yakaladı.

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Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Liderlik yarışında son iki adayın belirlenmesinin ardından parti üyelerinin oy kullanması bekleniyor.

  • Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

İngiltere'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere 40.2 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
FOTOĞRAF 12
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İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 40.2 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu bildirdi.
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Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.
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İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.
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Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik \"kırmızı\" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.
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Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.
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Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.
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İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), yerel saatle 11:50’de Londra Heathrow'da 40.2C'lik sıcaklığın ölçüldüğünü açıkladı.
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İngiltere 40.2 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de termometreler 40.2 santigrat dereceyi gördü.

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