Dünya İngilterede bir grup çocuk buzla kaplı göle düştü 3 çocuk hayatını kaybetti
AVRUPA

İngiltere'de bir grup çocuk buzla kaplı göle düştü: 3 çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'de Birmingham kenti yakınlarında bir grup çocuk buzla kaplı Solihull Gölü'nde oynarken göle düştü. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer 3 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

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Haber Merkezi AA
İngilterede bir grup çocuk buzla kaplı göle düştü: 3 çocuk hayatını kaybetti
İngiltere Birmingham

İngiliz polisi, Birmingham kentinde dün öğleden sonra bir grup çocuğun göle düştüğünü bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer kurtarılan bazı çocukların ani kalp durması yaşadıklarını ve 8, 10, 11 yaşlarındaki 3 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis göle kaç çocuğun düştüğünü veya hala kayıpların olup olmadığını açıklamadı ancak ilk raporlar donmuş gölde 6 kadar çocuğun olduğunu ortaya koydu.

West Midlands Polisinden Başkomiser Richard Harris, olaya ilişkin açıklamasında, "İtfaiye olay yerine geldiğinde, suda 6 kadar kişinin olduğu konusunda bilgilendirildik." ifadesini kullandı.

İtfaiye, olay yerinden gelen raporlar ve sosyal medyadaki görüntülerin, insanların buzlu gölde oynadıklarını ve sonrasında göle düştüklerini gösterdiğini belirtti.

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