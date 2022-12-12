Dünya İngilterede kötü hava koşulları ulaşımı vurdu Uçuşlar askıya alındı
AVRUPA

İngiltere'de kötü hava koşulları ulaşımı vurdu: Uçuşlar askıya alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da sürmekte olan kötü hava koşulları, Stansted Havalimanı'nda pistlerin kapanmasına ve uçuşların askıya alınmasına sebep oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngilterede kötü hava koşulları ulaşımı vurdu: Uçuşlar askıya alındı
Stansted Havaalanı

Ülkeyi etkisi altına alan kar, buzlanma ve sisin ardından Heathrow ve Gatwick havalimanlarında 50'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Stansted Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, dün gece kar temizliği yapmak için tek pistin kapatıldığı ve tüm uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Öte yandan, Heathrow'da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak.

Stansted ve Gatwick'te ise uçuşların iptal edilip edilmeyeceği henüz belirtilmedi.

Bu arada, ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi.

İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin bu sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi çocuk hakları için maviye büründü
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi çocuk hakları için maviye büründü

Sabiha Gökçen'e Yılın Dijital Havalimanı ödülü
EKONOMİ
Sabiha Gökçen'e Yılın Dijital Havalimanı ödülü

İstanbul Havalimanı kasım ayında da Avrupa’nın zirvesinde
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı kasım ayında da Avrupa’nın zirvesinde
Rüzgarda yeni rekor

Rüzgarda yeni rekor

​Toplam elektrik üretiminin yüzde 28'ine yaklaştı.
Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
İndirim için neyi bekliyorsunuz

​Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü.

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.

Sular altında kalmaya başladı.

​Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı.

Antalya'da sel felaketi: 50 yıldır böylesi görülmedi.

İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var.

Misafirliğe giderken kurşunların hedefi oldu.

​'Türk' ifadesini kaldıramazsınız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.