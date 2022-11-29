Sabiha Gökçen'e Yılın Dijital Havalimanı ödülü

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, Bluesky Awards 2022'nin Havacılık Başarı Ödülleri kategorisinde "Yılın Dijital Havalimanı" seçildi.

İstanbul Sabiha Gökçen'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen havacılık başarı ödülleri organizasyonu Bluesky Awards, "Havacılık Başarı Ödülleri" ve "Havacılık Proje Ödülleri" olarak iki farklı alanda düzenlendi.

Bu yıl ABD, Kanada, Almanya, İtayla, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland'ın da içerisinde bulunduğu 11 ülkeden başvuru alan küresel havacılık ödülleri, sahiplerini buldu.

"Yılın Dijital Havalimanı" ödülünü İSG adına IT Direktörü İsmihan Baysal Anderson teslim aldı. Anderson, "Bu ödül bizim için çok gurur verici. 7 gün 24 saat yolcularımızın deneyimi ve güvenliği için çalışıyoruz. Uğraşlarımızın takdir edilmesi bizi daha da çok motive etti. İnşallah daha güzellerini de başaracağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Havacılıktaki başarımızı bu ödülle perçinledik"

Açıklamada ödüle ilişkin değerlendirmeleri yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak da havacılıktaki başarılarını bu ödülle perçinlediklerini belirterek, havalimanında Türkiye'deki birçok ilki içinde barındıran dijital yatırım yaptıklarını bildirdi.

Kısa süre önce yolcular ile buluşturdukları Türkiye'nin ilk havalimanı sadakat ödül programı İSG Portpal'ın havalimanında yapılan harcamaları puana, sonra da avantajlı fırsatlara dönüştürdüğünü kaydeden Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İSG, uçuş takibinden avantajlı kampanyalara kadar konforlu ve keyifli bir yolculuk için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri mobil uygulama ile yolcularına sunarken, yeni çipli kimlik kartıyla seyahat teknolojisini de yolcularla buluşturdu. Check-in işlemlerini tamamlamış yolcuların biniş kartları olmadan sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla uçuşlarına hızlı ve kolayca gitmesine imkan veren sistem, dünyada bir ilk olarak İSG ve Pegasus ortaklığında hayata geçirildi."

REKLAM

Albayrak, yolcuların, yer hizmetleri personeline gerek duymadan işlemlerini kendilerinin yapabilmesine imkan sağlayan kimlik kartıyla onlara boarding, kendi bagaj etiketini üretme ve yapıştırıp bagaj sistemine teslim etme fırsatı sunulduğunu belirterek, "Çipli kimlik kartıyla seyahat teknolojisi müşteri memnuniyetlerini artırdı. Bu şekilde işlemlerini çok daha rahat ve kısa sürede tamamlayan yolcular bir an evvel uçuş kapılarına ulaşıyor ve bizler de yönetim olarak havalimanında oluşan kuyruk sürelerini azaltmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.