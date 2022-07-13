İngiltere'de bir milyon kişi yanlış astım ilacı kullanıyor

‘HAVA KİRLİLİĞİ ASTIMI ARTIRIYOR’<br><br>Dış ortamlarda ani nem ve ısı değişikliklerinin hatta rüzgârın bile astım belirtilerini başlatabildiğini ifade eden Günay, “Genellikle serin ve yağışlı havalarda astım yakınmaları artar. Motorlu taşıtlardan, sanayi ya da konutlarda kullanılan yakıtlardan kaynaklanan gaz ve tanecikler, solunum yollarını tahriş eder ve uyarır. Astım hastaları dış ortamdaki hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde, gereksiz aktivitelerden kaçınmalı, evin pencerelerini kapalı tutmalı, mecburi olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Özellikle pandemi sürecinde astımı ve kronik solunumsal hastalığı olan kişilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarının yanı sıra Covid-19 için önerilen aşıları zamanında ve uygun sıklıkta yaptırmaları gerekmektedir. Aşılanma, astım hastalarının pandemi sürecini daha rahat ve güvenli olarak geçirmesini sağlayacaktır” dedi.