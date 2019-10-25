Dünya İngilterede bulunan kamyonda donarak olan göçmenin son sözleri "Anne ben ölüyorum" oldu
AVRUPA

İngiltere'de bulunan kamyonda donarak olan göçmenin son sözleri "Anne ben ölüyorum" oldu

İngiltere'de bulunan ceset dolu kamyonda hayatını kaybedenlerden biri olan Vietnamlı

Pham Thi Tra My'ın ailesine attığı mesajlar ortaya çıktı. Eksi 25 derecede 15 saat kapalı kalan genç kız annesine "Anne ben ölüyorum" mesajını attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pham Thi Tra My
Pham Thi Tra My

Çarşamba günü, İngiltere'nin Essex bölgesinde bulunan ceset dolu kamyonun içindeki kurbanlardan biri olan Vietnamlı Pham Thi Tra My'ın ailesini attığı mesajlar ortaya çıktı. Kamyonda nefes alamadığını söyleyen 26 yaşındaki genç kız annesine gönderdiği mesajda "Nefes almak çok zor anne ben ölüyorum" yazdı.

Waterglade Sanayi Sitesi'nde bulunan kamyonun Bulgaristan'dan gelen göçmenleri taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Kamyon içerisinde cansız bedenleri bulunan 39 göçmenin, eksi 25 derecede en az 15 saat kapalı kaldıkları belirlenmişti. Polis ekipleri ve Adli Tıp uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından kurbanların, soğutucu özelliğine sahip dorsede en az 15 saat aralıksız kapalı kaldığı belirlendi.

İngiltere polisi aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

PYD partidir

'PYD partidir'

​'PYD terör örgütü değildir' diyen Aksünger'den yeni açıklama.
Meksika imamı tutulandı

Meksika imamı tutulandı

​FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca cezaevine gönderildi.
Türkiye istikrar sağladı

Türkiye istikrar sağladı

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması.
Araya girmeyeceğiz

Araya girmeyeceğiz

​Rusya YPG'yi uyardı: Türk ordusuyla karşı karşıya kalırsınız.
Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum

​İngiltere'deki kamyonun içinde hayatını kaybeden Vietnamlı kadının son mesajı bu oldu.
TikTok ulusal güvenlik tehdidi

TikTok ulusal güvenlik tehdidi

​ABD'li senatörler Çin merkezli uygulamanın incelenmesini istiyor.
Son tarih 1 Kasım

Son tarih 1 Kasım

İstanbul'da çakar telaşı: 1 ayda 1100 aracın sireni söküldü.
Kuffara karşı<br>şiddetli olacağız

Kuffara karşı
şiddetli olacağız

Cumhurbaşkanı namazdan sonra cemaate seslendi.
Soruşturma açıldı

Soruşturma açıldı

TFF, 'dayakçı antrenör' için harekete geçti.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

'Mavi tik' işbirliğini <br>ortaya çıkardı

'Mavi tik' işbirliğini
ortaya çıkardı

Trump'tan sonra Twitter... Bir teröriste jet hızında rozet taktılar!
Ortaya çıktı:<br>Tek tedavisi var

Ortaya çıktı:
Tek tedavisi var

Dünya yıldızı 20 gündür idmanlara çıkmıyordu.
TBMM'de alkol servisi gerginliği

TBMM'de alkol servisi gerginliği

​Menüde olmamasına rağmen alkol isteyen CHP'li vekiller tehditler yağdırdı.
Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Van'da öldürülen teröristlerden birisi turuncu diğeri gri listede.
Brexit belirsizliği sürüyor

Brexit belirsizliği sürüyor

Erteleme kabul edildi tarih yine netleşmedi.
Bir fırsatını<br>buldun mu kaç gel

Bir fırsatını
buldun mu kaç gel

​HDP önünde oturan baba kaçırılan kızına seslendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.