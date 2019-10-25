İngiltere'de bulunan kamyonda donarak olan göçmenin son sözleri "Anne ben ölüyorum" oldu

Çarşamba günü, İngiltere'nin Essex bölgesinde bulunan ceset dolu kamyonun içindeki kurbanlardan biri olan Vietnamlı Pham Thi Tra My'ın ailesini attığı mesajlar ortaya çıktı. Kamyonda nefes alamadığını söyleyen 26 yaşındaki genç kız annesine gönderdiği mesajda "Nefes almak çok zor anne ben ölüyorum" yazdı.

Waterglade Sanayi Sitesi'nde bulunan kamyonun Bulgaristan'dan gelen göçmenleri taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Kamyon içerisinde cansız bedenleri bulunan 39 göçmenin, eksi 25 derecede en az 15 saat kapalı kaldıkları belirlenmişti. Polis ekipleri ve Adli Tıp uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından kurbanların, soğutucu özelliğine sahip dorsede en az 15 saat aralıksız kapalı kaldığı belirlendi.

İngiltere polisi aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor.