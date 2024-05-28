Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF final sınav 25-26 Mayıs tarihlerinde yüz yüze yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar sınavın ardından sonuçlara odaklandı. AÖF 2024 final (bitirme) sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte AÖF final sonuç açıklanma tarihi...
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İki günde tamamlanacak olan AÖF sınavları 3 oturum halinde yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (25-26 Mayıs 2024) sınav bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
- 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30
- 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00
- 26 Mayıs 2024 Pazar saat: 09.30
AÖF 2024 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF takvimine göre, sınavlar 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.
Bu kapsamda AÖF ara sınav sonuçlarının 8-9 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.