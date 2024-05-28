AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı, sınav öncesi öğrencilerin gündemine geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 Bahar Dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Sınavı tamamlayan adaylar AÖF final soru ve cevap anahtarının yayınlanmasına odaklanıyor. 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.