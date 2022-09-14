İngiltere'de 'Kraliçe Elizabeth' alarmı: Londra patlayabilir

The Independent’ta yer alan habere göre, Londra’da yetkililer, Westminster Hall’da bulunan Kraliçe Elizabeth’in tabutunu ziyaret etmek isteyenlerin 35 saate kadar süren sıra bekleyebileceğini söyledi.

Londra Polis Teşkilatı (Metropolitan) Şefi Sir Mark Rowley, süreç boyunca binlerce polis memurunun görev alacağını söyledi.

Kraliçe Elizabeth’e veda etmek isteyenler şimdiden kaldırımlarda uyuyarak sıralarını bekliyor.

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'Patlama noktasına ulaşabilir'

24 saat açık olan Westminster Hall’da bu süreç içinde en fazla 350 bin kişinin Kraliçe’nin tabutunu görebileceği beklenirken, Londra’nın bu süre içinde 1 milyon yas tutan ziyaretçiyle “patlama noktasına” ulaşabileceği belirtildi.

Kraliçe’nin tabutunun bir önceki durağı olan Edinburgh’da görmeye gidenler 10 saate varan sıra beklemişti.