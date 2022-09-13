Üç ülke Kraliçe Elizabeth'in cenazesine davet edilmedi

İngiltere'nin en uzun süre görevde kalan hükümdarı olan Kraliçe Elizabeth, 8 Eylül günü 96 yaşında İskoçya'daki evinde hayatını kaybetmişti.

Önümüzdeki hafta pazartesi günü düzenlenecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine üç ülkenin yetkilileri çağrılmadı.

İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe'nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor. İngiltere'nin diplomatik ilişki içerisinde olduğu çoğu ülkenin devlet başkanlarına davetiye gönderildiği bilgisi yer aldı.

İngiltere, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya ve Belarus'a karşı Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara katılıyor.

İngiltere Myanmar'a da yaptırım uyguluyor.

Kraliçe'nin cenazesinde alışılmadık protokol planlanıyor

İnternet sitesi Politico'nun haberine göre, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderildi.

REKLAM

Mesajda, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.

Törene liderlerin ekiplerinin veya ailelerinden başka kişilerin katılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Liderlerin katılmaması durumunda törene onları temsilen bakan gibi üst düzey bir yetkilinin gidebileceği aktarıldı.

DÜNYA Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak liderlerden neler istendi?