Dünya Kraliçe 2 Elizabethin cenaze törenine katılacak liderlerden neler istendi?
AVRUPA

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak liderlerden neler istendi?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze töreninin hazırlıkları sürerken Politico dergisi törene katılacak liderlerden bazı şeyler talep edildiğini yazdı. Buna göre liderlerden özel uçak değil tarifeli uçak kullanması istendi.

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Kraliçe 2. Elizabethin cenaze törenine katılacak liderlerden neler istendi?
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8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni, 19 Eylül'de gerçekleşecek.

Kraliçe'nin tabutu önce Westminster Kilisesi'ne getirilecek, törenin ardından tabut, tören alayı ile Westminster Kilisesi’nden Wellington Arch'a ve oradan da Windsor'a gidecek. Cenaze aracı naaşı Windsor Şatosu’ndaki St. George Şapeli’ne nakledecek. Burada da defin işlemi gerçekleştirilecek. Cenazeye Kraliyet Ailesi, üyelerinin yanı sıra dünyadan da pek çok liderin katılması bekleniyor. Politico'nun haberine göre ise, cenaze törenine katılacak liderlerden bazı şeyler talep edildi.

NELER TALEP EDİLDİ?

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Westminster Abbey'de düzenlenecek cenazeye katılacaklarını doğruladı. Cenazeye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılma ihtimali var.

Politico'nun haberine göre törene katılacak liderlerden bazı kurallara uymaları talep edildi; Özel uçak değil, tarifeli uçak kullanın. Zırhlı araçlarınızı törene getirmeyin. Helikopter kullanımı mümkün değil. Liderler cenazeye otobüsle götürülecek.

2 bin kişi kapasiteli tarihi kilise, Kraliçe Elizabeth'in 1947'de Prens Philip ile evliliğine ve 1066'dan beri iki İngiliz taç giyme törenine ev sahipliği yaptı.

"BENZERİ OLMAYAN BİR CENAZE TÖRENİ OLACAK"

İngiltere'deki Chatham House düşünce kuruluşunun direktörü John Kampfner, "Bu, benzeri olmayan bir cenaze töreni olacak. Daha önce Amerikan başkanları, Nelson Mandela ve diğerleri için büyük devlet cenazeleri oldu. Ama basitçe kraliçe dünyadaki en ünlü kişiydi ve sonuç olarak eşi benzeri görülmemiş bir katılım listesi olacağını düşünüyorum." dedi.

BİNLERCE İNSANIN LONDRA'YA GELMESİ BEKLENİYOR

Cenaze hazırlıkları için lojistik, güvenlik ve diplomatik anlamda çalışmalar sürerken ilerleyen günlerde on binlerce insanın Londra'ya seyahat etmesi bekleniyor. Resmi protokol daveti, her ülkeden devlet başkanına ve eşlerine sunulacak.

Kampfner, Kraliçe'nin sıradan biri olmadığını söyleyerek, cenaze töreni için ihtiyatlı bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.

Program belli oldu: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de
DÜNYA
Program belli oldu: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 1,5 milyon dal karanfil
FOTOĞRAF 11
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İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yas ve cenaze programında kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan çiçek talebi yüzde 90 arttı. Cenaze için toplamda en az 1,5 milyon dalı bulacak karanfil sevkiyatı başladı.
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Sevkiyatlarda firmalar, TIR yerine daha hızlı olan uçak kargoya döndü ve İngiltere'yi ihracatta ilk sıraya aldı. Günlük çalışma saatleri 2'şer saat, işçi sayıları yüzde 50 artırıldı. Kesme çiçekçiler için 11 ve 18 Eylül Pazar günleri de mesai yapılacak.
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İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek sektöründe büyük bir hareketlilik başladı. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de vefat etmesi sonrasında Kraliyet Ailesi'nce yas ve cenaze töreni için 10 günlük bir program hazırlandı.
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Bu kapsamda, özellikle de cenaze töreni için İngiltere'den Antalya'ya yapılan kesme çiçek talebinde yüzde 80-90'a varan bir talep artışı yaşanıyor.
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ÜRETİMİN ÇOK AZ OLDUĞU DÖNEM<br>Kesme çiçek üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Antalya'da, kasım- haziran aylarında hasat gerçekleşiyor. Haziran- kasım ayları arasındaki dönemde ise yayla bölgesi olarak nitelendirilen Isparta'daki üretimlerle 12 aylık kesintisiz üretim sürecindeki bu boşluk dolduruluyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümü de Isparta bölgesindeki yayla üretiminin son dönemine denk geldi.
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İNGİLİZ TALEPLERİ İLK SIRADA<br>Antalya'daki seralardaki hasat dönemi kasım ayında başlayacağı için şu an İngiltere'den yüksek talep olmasına rağmen, ürün yetersizliği nedeniyle firmalar siparişlere yetişemiyor. Bu dönemde İngiltere'ye olan kesme çiçek ihracatını 7-8 gün süren yolculukta TIR'larla gerçekleştiren sektör, Kraliçe'nin ölümüyle nakliyatlarını uçaklarla günlük olarak göndermeye başladı. Firmalar işçi sayıları ve mesai saatlerini artırırken, kesme çiçek ihracatında öncelik olarak İngiltere'yi ilk sıra aldı.
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ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN SİPARİŞ<br>Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclisi ile Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Meslek Komitesi üyesi Selçuk Çelebi, 8 Eylül akşamı Kraliçe'nin ölüm haberiyle İngiltere'deki müşterilerinden ekstra çiçek siparişleri almaya başladıklarını söyledi. Çelebi, \"Ülkede gerçekleşecek olan ulusal yas ve cenaze programının 10 gün süreceği belirtiliyor. Ancak içinde bulunduğumuz dönem Antalya'da kesme çiçek üretimi yok, Isparta'da yayla üretiminin de azaldığı bir dönem geldi\" dedi.
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TIR YERİNE UÇAKLA SEVKİYAT<br>Normal haftalık sözleşmelerinin olduğu çiçek sevkiyatlarını yapmakta zorlanırken, sevkiyat programına yeni gelen siparişlerle kesme çiçek sektöründe İngiltere'nin ilk sıraya alındığını anlatan Selçuk Çelebi, \"Cenazeden dolayı bu hafta itibarıyla TIR'la sevk edeceğimiz ürünlerimizi uçak sevkiyatına dönüştürdük. TIR'la 7-8 gün sürerken, uçakla ertesi gün ellerinde oluyor\" diye konuştu.
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HER RENKTEKİ KARANFİLİ GÖNDERİYORUZ' <br>Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle kesme çiçek siparişlerinde yüzde 80-90'lık bir artış olduğunu ifade eden Çelebi, \"Ancak bu dönem üretim boşluğumuzdan dolayı bu sipariş artışının yüzde 40-50'sini karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda üretimi olan tür ise karanfil, her renkteki karanfili de gönderiyoruz. 10 günlük program dışında yaklaşık 1 ay boyunca bu hareketliliğin de sürmesini bekliyoruz\" dedi.<br>Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek üreticilerinin İngiltere'ye direkt ihracatının yanı sıra Hollanda'ya da ciddi miktarda çiçek gönderdiklerini kaydeden Çelebi, bu kapsamda Hollanda'daki müşterilerinin de cenazeden dolayı ellerindeki Türk çiçeklerini İngiltere'ye gönderdiklerini söyledi.
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MESAİ VE İŞÇİ SAYILARI ARTIRILDI<br>Çiçek firmasında kalite kontrol ve depo sorumlusu ziraat mühendisi Rabia Yıldırım, yayla bölgesindeki üretimin az olduğu dönem olması nedeniyle normalde günlük 8 saat şeklinde bir çalışma programı uygularken, Kraliçenin ölümü üzerine hem mesai saatleri hem de işçi sayılarını artırmak durumunda kaldıklarını söyledi. Yıldırım, bu süreçte her gün günlük 2'şer saat mesai ve 11- 18 Eylül Pazar günleri de çalışma kararı aldıklarını dile getirdi. Yıldırım, 30 olan işçi kapasitesinin de 45 kişiye çıkartıldığını kaydetti.<br>Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ise yayla olarak ifade edilen Isparta'nın haziran- kasım ayları arasında, Antalya'nın sıcak olduğu yaz dönemindeki açığını kapattığını belirterek, şöyle konuştu:<br>\"Üretim periyodumuzun da 12 ay boyunca yapılmasını sağlıyoruz. Isparta'daki üretim alanlarının büyük bölümünü Antalyalı üreticiler oluşturuyor. Isparta'da 2 bin dekar alanda toplamda 250 milyon dallık bir üretim kapasitesi mevcut. Normalde bu dönemde İngiltere pazarına haftalık 600- 700 bin dal çiçek gönderirken, Kraliçe Elibazeth'in ölümüyle birlikte bu rakamın cenaze töreni döneminde en az 1,5 milyon dal olacağını tahmin ediyoruz. İngiltere'den taleplerde ciddi bir artış var. Şu anda yayladaki üretimde karanfil ağırlıklı üretimiz mevcut. Cenaze ve yas programının ardından da belli bir süre daha bu hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz.
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Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Tahtta 70 yıl oturan Kraliçe'nin ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırırken Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni tarihi merak ediliyor. Bu nedenle \"Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta?\" diye soruluyor.<br>KRALİÇE 2. ELIZABETHİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN<br>KRALİÇE 2. ELIZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN? <br>Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin tarihi belli oldu . Merasim 19 Eylül'de düzenlenecek.
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 1,5 milyon dal karanfil
İngiletre'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yas ve cenaze programında kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan çiçek talebi yüzde 90 arttı. Cenaze için toplamda en az 1,5 milyon dalı bulacak karanfil sevkiyatı başladı. Sevkiyatlarda firmalar, TIR yerine daha hızlı olan uçak kargoya döndü ve İngiltere'yi ihracatta ilk sıraya aldı. Günlük çalışma saatleri 2'şer saat, işçi sayıları yüzde 50 artırıldı. Kesme çiçekçiler için 11 ve 18 Eylül Pazar günleri de mesai yapılacak.
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