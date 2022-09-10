Program belli oldu: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de

ÜLKENİN İLK KRALİÇESİ<br><br>Başken Kopenhag'da 16 Aralık 1940 yılında dünyaya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında ülkenin ilk kraliçesi unvanına sahip oldu.<br><br>AA'nın aktarımına göre; doğduğu dönemlerde Danimarka'da kadınların tahta geçmesi mümkün değilken, 1953 yılındaki referandumla bu yasa değiştirildi ve 3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe tahta geçen isim oldu.