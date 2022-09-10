Dünya Program belli oldu Kraliçe II Elizabethin cenaze töreni 19 Eylülde
AVRUPA

Program belli oldu: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak. Cenaze töreninin gerçekleştirileceği gün, Birleşik Krallık’ta resmi tatil olacak.

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Haber Merkezi Diğer
Program belli oldu: Kraliçe II. Elizabethin cenaze töreni 19 Eylülde
Kraliçe II. Elizabeth.

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreninin tarihi belli oldu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin cenaze töreni, yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de başlayacak. Elizabeth'in naaşı, pazar günü İskoç malikanesinden ayrılarak başkent Edinburgh'a götürülecek.

  • Cenaze, salı günü ise Londra'ya götürülecek ve 19 Eylül'de yapılacak olan cenaze törenine kadar Buckingham Sarayı'nda kalacak.

Cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül, Birleşik Krallık’ta resmi tatil olacak.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti
DÜNYA
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti

Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
FOTOĞRAF 9
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Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dünya gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor.
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İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan ismi olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.<br><br>İngiltere halkını derinden üzen ölümün ardından Kraliçe unvanlı bir diğer isim gündem oldu.
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DANİRMARKA’NIN İLK KRALİÇESİ 2. MARGRETHE<br><br>Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan ismi olarak ön plana çıktı.
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Aynı zamanda Elizabeth'in ölümüyle hüküm süren tek kraliçe oldu.
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MONARŞİYE DESTEK ORANI ARTTI<br><br>Danimarka'da monarşiye destek oranı yüzde 45 iken, Kraliçe 2. Margrethe ile birlikte bu oran yüzde 80'lere yükseldi.
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Margrethe ile birlikte bugün Danimarka monarşisi dünyanın en popüler monarşilerinden biri olarak biliniyor.
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Tahttaki 50'nci yılını kutlamak için görkemli bir kutlama plananlanan ülkede, 2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle kutlamalarının kapsamı daraltıldı.
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ÜLKENİN İLK KRALİÇESİ<br><br>Başken Kopenhag'da 16 Aralık 1940 yılında dünyaya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında ülkenin ilk kraliçesi unvanına sahip oldu.<br><br>AA'nın aktarımına göre; doğduğu dönemlerde Danimarka'da kadınların tahta geçmesi mümkün değilken, 1953 yılındaki referandumla bu yasa değiştirildi ve 3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe tahta geçen isim oldu.
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İKİNCİ İSİM CARL 16. GUSTAF<br><br>Öte yandan Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.
Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süredir tahtta kalan kişisi ünvanını aldı. Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci isim ise 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.

Kraliçe II. Elizabeth için ülke genelinde top atışları yapıldı
DÜNYA
Kraliçe II. Elizabeth için ülke genelinde top atışları yapıldı
Program belli oldu

Program belli oldu

​Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de.
Altı gün boyunca soydular

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