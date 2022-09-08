Dünya İngiltere Kraliçesi II Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth bugün tıbbi gözetim altına alınmıştı. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü Yıkıldı' parolası ile duyuruldu. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Kraliçe Elizabeth neden öldü? Hastalığı neydi? Cenazesi ne zaman?
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

  • Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Naaşı yarın Londra'ya götürülecek

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

Bayraklar yarıya indirildi

Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğinin açıklamasının ardından Buckingham'da bayraklar yarıya indirildi.

"Londra Köprüsü yıkıldı"

  • Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü Yıkıldı' parolası ile duyuruldu.

Kraliçe Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti
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Kraliçe Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıldır tahtta olan Elizabeth için Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kraliçenin öğleden sonra öldüğü belirtildi. Elizabeth'in ölümünün ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu.

Prens Charles yeni kral

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

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Kraliçe, Kovid-19'a yakalanmıştı

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini açıklamıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.

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İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından açıklamada bulundu. Kraliçe Elizabet'in hayatını ülkesine adadığını belirten Truss, 'Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles. Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yeni bir çağa girildiğini görüyoruz.' dedi.

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