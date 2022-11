İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor: 7,1 milyon kişi tedavi sırası bekliyor

İngiliz The Guardian Gazetesi'nde "Record 7.1m people in England waiting for NHS hospital treatment" başlığıyla yayınlanan haberde İngiltere'nin sağlık sisteminde yaşanan çöküşe yer verildi.

Haberde İngiltere'de sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklara yer verilirken, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi NHS tarafından dikkat çeken bir açıklama da paylaşıldı.

7.1 MİLYON KİŞİ RUTİN TEDAVİ İÇİN BEKLİYOR

Yapılan açıklamada İngiltere'de rutin hastane tedavisine başlamak için bekleyenlerin sayısının rekor seviyeye yükseldiği belirtilirken, Eylül ayının sonunda tam 7.1 milyon kişinin tedaviye başlamayı beklediği açıklandı.

EYLÜL SONUNDA REKOR ARTIŞ

Kurum tarafından yapılan açıklamada İngiltere'de toplam 401.537 kişinin Eylül sonunda hastanede tedaviye başlamak için 52 haftadan fazla beklediğini ifade edildi.

"2025 YILINDA BEKLEMELERİN ORTADAN KALKMASI HEDEFLENİYOR"

The Guardian'ın haberinde İngiltere hükümeti ve NHS'nin Mart 2025'e kadar tedavi için bir yıldan fazla olan tüm beklemeleri ortadan kaldırmayı hedeflediği de belirtildi.

