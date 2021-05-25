Dünya İngilterede sağlık sistemi çöküşte Diş hekimi için 3 yıl sonraya randevu veriliyor
AVRUPA

İngiltere'de sağlık sistemi çöküşte: Diş hekimi için 3 yıl sonraya randevu veriliyor

İngiltere'de koronavirüs salgını, sağlık sisteminde büyük tahribatlara yol açtı. Aşılamayla azalan vakalara rağmen bazı sağlık ihtiyaçları güçlükle hazırlanıyor. Diş kliniklerine en erken 3 yıl sonraya randevu verilebilirken, yayınlanan rapora göre ameliyat bekleme listelerinde de binlerce kişi bulunuyor.

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İngilterede sağlık sistemi çöküşte: Diş hekimi için 3 yıl sonraya randevu veriliyor
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İngiltere'de koronavirüs salgınının sağlık sistemine verdiği tahribat gün geçtikçe ortaya çıkıyor. The Guardian’ın haberine göre; Özellikle pandemiyle beraber diş sağlığında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yayınlanan bir rapora göre; randevularda ve ameliyatlarda gecikmeler yaşanırken bu gecikmelerin ağrılı semptomların kötüleşmesine neden olduğu ve hatta ağrı kesicileri aşırı doz alan hastaların hastanede tedavi aldığı söyleniyor.

Üç yıla kadar bekleyecekler

Hazırlanan raporda dikkat çeken konular ise şu şekilde:

– Diş hekimleri ile randevu için bekleme listelerinde binlerce kişi bulunurken, bazı hastalar bekleme listesine bile giremiyorlar.

– Diş hekimleri tamamen özelleşmeye başladı.

– Hastalardan randevular için üç yıla kadar veya acil bakım için altı haftaya kadar beklemeleri isteniyor.

– Acil diş bakımı için NHS 111’i arayanlara “tuzlu su kullanmaları” söyleniyor.

– Bazı hastalara randevu beklerken DIY dolgu kitlerini kullanmaları söyleniyor.

– İnsanlara giderek daha fazla antibiyotik reçete ediliyor.

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Raporda 1.375 kişinin deneyimlerini gözden geçirildi ve bazı kişilerden randevu için üç yıl beklemelerinin istendiğini, ancak özel bakımın bir hafta içinde verilebileceği bilgisinin verildiğini paylaştı. Ayrıca, diş bakımına erişilebilse bile insanların beşte üçünün (yüzde 61) tedaviyi çok pahalı bulduğu belirtildi.

Bazı insanlar – çocuklar, hamile kadınlar ve gelir yardımı desteği alanlar dahil – ücretsiz diş hekimliği hizmetlerine erişim sağlarken, birçoğunun rutin tedavi için 23 pound ile daha karmaşık bakım için 282 pound arasında ücret ödemesi gerektiği söylendi.

  • Healthwatch England; hükümeti, insanların sağlığına zarar vermekten kaçınmak için diş hekimliği reformlarını hızlandırmaya çağırdı.

Healthwatch England’ın ulusal direktörü Imelda Redmond PA’ya şunları söyledi: “Yeni düzenlemeler, insanların nerede yaşadıkları, gelirleri ve etnik kökenleri ne olursa olsun, diş hekimliği hizmetlerine eşit ve uygun fiyatlı erişimi içermeli.”

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