İngiltere’de skandal: Müslüman öğrencilere domuz eti yedirildi

İngiltere’de Müslüman öğrencilerin oluşturduğu bir ilkokulda çocuklara domuz eti servis edildiği ortaya çıktı. Olay sonrası aileler büyük tepki gösterirken okul yönetimi yemek şirketinden şikayetçi olduklarını açıkladı.

Ülkenin West Bromwich bölgesinde yer alan ve öğrencilerinin yüzde 70’ni Müslümanların oluşturduğu Ryders Green İlkokulu’nda çocuklara öğle yemeği molasında domuz eti yedirildi. Okul kantininden sebzeli sosis sipariş eden öğrenciler yedikleri sosinin tadının farklı olduğunu öne sürdü.

Durumun okul yönetimine iletilmesiyle başlatılan araştırma çocuklara sebzeli yerine domuz etli sosis verildiğini ortaya koydu. Olayın duyulmasının ardından Müslüman ebeveynler büyük tepki göstererek böyle bir karışıklığın nasıl yaşandığını öğrenmek için okula akın etti. Okuldan yapılan açıklamada söz konusu yanlışlığın okula yemek sağlayan şirketten kaynaklandığı belirtilirken öğrencilere para iadesi yapıldığı ifade edildi.

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