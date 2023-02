İngiltere’den bir porsiyon döner kampanyası: Saraybosnalı Benjamin çay satarak 16 bin TL topladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra dünya Türkiye için seferber olurken, daha önce farklı kampanyaların yürütüldüğü İngiltere’de bu sefer de ‘Bir porsiyon döner bağışla’ isimli yardım hareketi başlatıldı. Kampanya kapsamında, her gün 1.3 milyon porsiyon döner tüketilen ve ortalama porsiyon fiyatının 5 sterlin olduğu ülkede, her bir döner müşterisinin ekstra bir porsiyonun fiyatını bağışlaması hedefleniyor. Bu sayede bir haftada 45 milyon sterlinlik (1 milyar TL) yardım toplanabileceği belirtiliyor. Yardım kampanyası kapsamında müşteriler dönerciye yerleştirilen karekodu okutarak 5 sterlin destekte bulunabiliyor. 20 binden fazla dönerci bulunan ülkede, her 10 İngiliz’den 1’i her gün döner yiyor. Öte yandan James Bond rolünü canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, depremzedeler için 100 milyon sterlinden fazla bağış topladı. Craig, 2 hafta önce bir video hazırlayarak depremzedeler için bağış çağrısında bulunmuştu. Toplanan bağış miktarı 101 milyon sterlini geçti. Ünlü aktör bağışta bulunanlara teşekkür etti.