|
Reklam
Reklam
Dünya

Bosna Hersek İslam Birliği depremzedeler için 3,5 milyon avro yardım topladı

Bosna Hersek İslam Birliği öncülüğünde başlatılan kampanyada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de zarar görenler için 3,5 milyon avro bağış toplandı.

15:44 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Saraybosna'daki Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binasında düzenlenen basın toplantısı.

Saraybosna'daki Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binasında düzenlenen basın toplantısı.

Bosna Hersek İslam Birliği öncülüğünde başlatılan kampanyada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de zarar görenler için 3,5 milyon avro bağış toplandı.


Saraybosna'daki Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binasında düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için yapılan insani yardım çalışmaları anlatıldı.


Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Danışmanı Mustafa Prljaca, Türkiye'deki depremleri haber alır almaz yardım için camilerde yardım kampanyası düzenlenmesine karar verildiğini belirterek, bunun da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir organizasyonla yapıldığını söyledi.


İnsanların yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Prljaca, depremden etkilenenlere yardım etmek vatandaşların için bilinçli şekilde hareket ettiğini dile getirdi.


Mustafa Prljaca, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bosna Hersek'teki Türk kurumlarıyla toplanan fonların nasıl dağıtılacağı konusunda görüşmeler de yürüttükleri ifade etti.


Bosna Hersek İslam Birliği Sosyal İşler Daire Başkanı İbrahim Malanovic ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduklarını vurguladı.


Deprem haberiyle birlikte acil toplandıklarını kaydeden Malanovic, İslam Birliği, sahadaki tüm teşkilatıyla koordine olarak manevi, ailevi ve dostane ilişkilerle bağlı oldukları ve acılarında kendilerini unutmayan Türkiye ve Suriye halklarına yardım için seferber olduğunu söyledi.


Bosna Hersek'teki yardım kuruluşu Merhamet Derneğinin 20 tırlık yardım konvoyunu Türkiye'ye gönderdiğini aktaran İbrahim Malanovic, yardım toplama çalışmalarının devam ettiğini anlattı.


Malanovic, İslam Birliği aracılığıyla 3,5 milyon avro yardım toplandığı bilgisini paylaşarak, destek veren herkese teşekkür etti.



#Bosna Hersek İslam Birliği
#Saraybosna
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
Bosna Hersek İslam Birliği depremzedeler için 3,5 milyon avro yardım topladı
Bakan Nebati'den önemli açıklamalar
Aliağa'da atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı
Bakan Yanık kamuda çalışan engelli memur sayısını açıkladı
Sadakataşı deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor
Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.