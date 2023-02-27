Bosna Hersek İslam Birliği depremzedeler için 3,5 milyon avro yardım topladı

Depremler sonrası, Türkiye’ye desteğe gelenler arasında Bosna Hersek’ten arama kurtarma ekipleri de vardı. O ekibin başındaki isim olan Hajrudin Donlic, deprem bölgesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Kardeşlerimize yardım etmeye geldik. Bunu görmeyen anlayamaz. Benim için en zor olanı, çocuğuna sarılmış bir annenin cesedini görmek oldu. Hayatta kalan birisini bulmak istedim ama başaramadım.