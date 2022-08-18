Dünya İngilterenin izindeler Danimarka da göçmenler için Ruandada ofis açıyor
AVRUPA

İngiltere'nin izindeler: Danimarka da göçmenler için Ruanda'da ofis açıyor

İngiltere'nin ardından Danimarka da başvurularını değerlendirdiği göçmenleri Ruanda'ya göndermeye hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterenin izindeler: Danimarka da göçmenler için Ruandada ofis açıyor
Danimarka'da bir göçmen karşılama merkezi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki diplomatın Ruanda'nın başkenti Kigali'de açılacak yeni ofise gönderileceği belirtildi.

Bakanlık ofisin hedefinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğunu vurguladı.

  • Göç Bakanı Kaare Dybvad Bek, "Danimarka ve Ruanda, daha fazla mülteciye bugünkü şartlardan daha iyi bir şekilde yardım etmek ve Akdeniz'den geçişler de dahil olmak üzere tehlikeli ve düzensiz göçle mücadele konusunda aynı görüşü paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

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Bakan şu andaki bozuk iltica sistemini reforme etmek ve mültecilerle göçmenlere daha onurlu ve sürdürülebilir bir gelecek sunmayı hedeflediklerini bu nedenle Ruanda ofisini açtıklarını belirtti.

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