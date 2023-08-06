Rızık duası , kişinin helal ve bol rızık elde etmesine yardımcı olur. Rızık duası, kişinin haramdan ve şüpheliden korunmasına yardımcı olur. Rızık duası, kişinin rızıksızlıktan ve fakirlikten kurtarılmasına yardımcı olur. Rızık duası, kişinin kanaatkar ve şükreden bir kul olmasına yardımcı olur.

Rızık Duası

Rızık duası, aşağıdaki gibi okunabilir:

“Allah’ım! Helal rızkınla yetinmeyi, haramından uzak durmayı bana nasip eyle. Beni başkalarına muhtaç kılmayıp, lütfunla zengin kıl.”

Rızık Duası Arapçı Okunuşu

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami Enterzukanî helâlen tayyiben Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu Ve in kâne kâriben yessirhü Ve in kâne kalîlen kessirhü

Rızık Duası Türkçe Anlamı

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.

Rızkın artması için nasıl dua edilir diyanet?

Bolluk için hangi dua okunur?

Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke. Allah'ım! Bana helal rızık nasip et beni haramdan koru! Lütfunla beni kendinden başkasına muhtaç etme.

Bol kazanç için hangi sure okunur?

Bol rızık ve bereket için Peygamber Efendimiz Vakıa Suresinin okunmasını buyurmuştur.

Evde huzur ve bereket duası nedir?

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Zenginlik duası nedir?

Rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba'dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu).”

ANLAMI: “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin.”

Dükkana bol müşteri gelmesi için hangi dua okunur?

Ya Allahu, ya Rabbi, ya Hayyü, ya Kayyumü, Ya Zel Celali ve ikram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Az ise çoğalt.

Işlerin açılması için ne okunmalı?

Rızkın açılması okunacak dualar... Her işin hayrı olan Besmele, işlerin kolaylaşması ve yolunda gitmesi için her an okunması tavsiye edilir. Özellikle de yeni bir işe başlamadan evvel Besmele ile birlikte duaların da edilmesi, Allah'ın rızasını kazanmanın yanında o işin kolaylıkla gerçekleşmesi için önerilmektedir.

Borç Duası

“Allah’ım! Kederden, hüzünden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana galip gelmesinden Sana sığınırım.”

Pazar Duası