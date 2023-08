Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke. Allah'ım! Bana helal rızık nasip et beni haramdan koru! Lütfunla beni kendinden başkasına muhtaç etme.

Bol kazanç için hangi sure okunur?

Rızkın açılması okunacak dualar... Her işin hayrı olan Besmele, işlerin kolaylaşması ve yolunda gitmesi için her an okunması tavsiye edilir. Özellikle de yeni bir işe başlamadan evvel Besmele ile birlikte duaların da edilmesi, Allah'ın rızasını kazanmanın yanında o işin kolaylıkla gerçekleşmesi için önerilmektedir.