Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdudu ve resülüh fazileti
Kelime - i Şehadet nedir?
Eşhedü enla ilahe illallah, "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelen Arapça bir ifadedir. Kelime-i şehadet olarak da bilinir. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh.
Kelime - i Şehadet (Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh) anlamı
“Ben şahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.
Kelime-i Şehadetin Arapça Okunuşu
:اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
Kelime-i Şehadetin Türkçe Okunuşu
"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"
Kelime-i Şehadetin Anlamı
“Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasûlüdür”
Kelime-i şehadet anlamı diyanet
Dinî bir terim olarak, “Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim” anlamına gelen “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” cümlesinin yerine kullanılır.
Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden resulullah fazileti
Kelime-i Şahadet ve Faziletleri
Kelime-i şahadet ‘’eşhedü en la ilahe illALLAH ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh.’’ demektir. Şehadeti söylemenin 130 kadar faydası vardır. Bunlardan 30 tanesi şunlardır:
Kelime - i Şehadetin dünyada olan 5 faydası
1- Adı güzel çağrılır
2- İslamın emir ve yasakları kendisine farz olur.
3- Cezadan ve aşağılanmaktan kurtulur.
4- ALLAHü azim-üş-şan, ondan razı olur.
5- Cümle müminler ona muhabbet eder.
Kelime - i Şehadetin ölürken olan 5 faydası
1- Azrail aleyhisselam ona güzel suretle gelir.
2- Yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır.
3- Cennet kokuları gelir.
4- Müjdeci melekler gelir
5- Merhaba yağ mümin! Sen cennetliksin denir.
Kelime - i Şehadetin kabirde olan 5 faydası
1- Kabri geniş olur.
2- Münker ve Nekir güzel suretle gelir.
3- Bir melek ona bilmediğini talim eder( öğretir )
4- ALLAHü azim-üş-şan bilmediğini hatırına getirir.
5- Cennetteki makamı görünür.
Kelime - i Şehadetin arasatta olan 5 fayda
1- Sual ve hesabı kolay olur.
2- Kitabı sağından verilir.
3- Mizanda sevabı ağır gelir.
4- Arş’ın altında gölgelenir.
5- Sıratı yıldırım gibi geçer.
Kelime - i Şehadetin cehennemde olan 5 fayda sı
1- Cehenneme girerse, Cehennem ehli gibi gözleri gök olmaz.
2- Şeytanı ile çatışmaz.
3- Ellerine ateşten kelepçe, boynuna zincir vurulmaz.
4- Hamim suyundan içirilmez.
5- Ebedi cehennemde kalmaz.
Kelime - i Şehadetin cennette olan 5 faydası
1- Cümle melekler ona selam verir.
2- Sıdıklar ile refik olur.
3- Ebedi cennette kalır.
4- ALLAHü teala ondan razı olur.
5- ALLAHü tealanın cemalini görür.