Sübhane Rabbiyel Ala namaz kılan Müslümanların her defasında söyledikleri bir zikir, tesbihattır. Rabbini büyüklükle, Rabbini tekbirle an, anlamındaki bu ilâhi emri uygulamak için namaza tekbirle girilir, namaz içinde O'na (c.c) en güzel isimleri ile dua edilir. Sübhane Rabbiyel Ala Arapça yazılışı, okunuşu ve anlamı...

Sübhane Rabbiyel Ala anlamı

Sübhane Rabbiyel Ala, Arapça bir cümledir ve Türkçe'de "Yüce olan Rabbim her türlü noksanlık sıfatlardın uzaktır" anlamına gelir.

Sübhane Rabbiyel Ala nerede söylenir, okunur?

Sübhane Rabbiyel Ala, namazda her iki secdeye inerken söylenir. Secde, Allah'ın büyüklüğünü ve azametini ifade eden ibadetlerden biridir. Her iki secdeye inerken "Sübhane Rabbiyel Ala" demek, Allah'ın büyüklüğünü ve azametini kabul etmek ve O'na dua etmek anlamına gelir.

Sübhane Rabbiyel Ala Namazda Nerede ve Kaç Defa Söylenir?

Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede iken en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

Secdeden sonra, "Allahü Ekber" diyerek oturuşa geçilir. Kısa bir müddet (Sübhânallah diyecek kadar) oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve tekrar en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

Namazda Sübhane Rabbiyel Ala unutulursa ne yapılır?