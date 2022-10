İnsan Hakları Gözlemevi gerçeği dünyanın yüzüne çarptı: Yunanistan yasaları çiğniyor ve AB de rıza gösteriyor

Stroehlein, Twitter'daki paylaşımında, Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri Türk kara sularına yasa dışı olarak geri itmesinin AB makamlarınca örtbas edildiğine dair Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin (OLAF) raporuna değinerek, sene başında yayımlanan raporda kayıtlara geçen suçların, bugün hala işlendiği bilgisini paylaştı.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in Yunanistan'ın göçmenlere karşı işlediği suçlara göz yumduğunu belirten Stroehlein, "Yunan hükümeti, yasaları çiğniyor ve AB de buna rıza gösteriyor. Yunan yetkililer, insanları Türkiye'ye doğru itmeye devam ederken Frontex, tıpkı önceki gibi şimdi de Yunanistan'da faaliyetlerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Frontex, whose mandate requires personnel to respect fundamental rights, stands by and does nothing.



The European Commission, which should be opening legal proceedings against the Greek government for violating EU laws, looks the other way. — Andrew Stroehlein (@astroehlein) October 17, 2022

Yunan yetkililerin, uluslararası camiadan gelen çok sayıda uyarıya rağmen göçmenleri geri itmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Stroehlein, "Temel hakları koruma görevi olan Frontex, bu durum karşısında hiçbir şey yapmıyor. AB yasalarını ihlal ettiği için Yunan hükümetine karşı hukuki süreç başlatması gereken Avrupa Komisyonu da yüz çeviriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stroehlein, sığınma talebinde bulunan herkese fırsat tanınması gerektiğinin ve hiç kimsenin yasal dayanak olmadan geri gönderilemeyeceğinin altını çizdi.

Yunanistan sahil güvenliği ve Frontex'in dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den itibaren uluslararası basında yer aldı.

Bu haberlere göre, Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelliyor, zarar veriyor hatta batırırken Frontex de bunlara göz yumuyordu.

Geri itmelerle ilgili Yunanistan ve Frontex'e tepki gösterenler arasında Türkiye de bulunuyordu. Türk yetkililer, sık sık geri itmelerin insanlık dışı olduğunu vurguladı.

