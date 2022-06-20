Gündem Komşuya diplomatik ayar Yunan bakanın iftiralarına en alt düzeyde yanıt
ANKARA

Komşuya diplomatik ayar: Yunan bakanın iftiralarına en 'alt düzeyde' yanıt

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz, Ege ve adalar üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif tavrı göçmen meselesi üzerinden de devam ediyor. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan yanıt geldi. Baş yaptığı açıklamada Yunan iddialarına rakamlarla yanıt verirken, "Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunan bakanın İçişleri Bakanı Soylu'yu etiketleyerek attığı iftiralara Kıdemli Üstçavuş Baş'ın yanıt vermesi dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Komşuya diplomatik ayar: Yunan bakanın iftiralarına en alt düzeyde yanıt
Arşiv

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi hedef alan paylaşımına yanıt gecikmedi. Düzensiz göçmenler üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan Yunan Bakan'ın iddialarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan yanıt geldi.

TEK TEK VERİLER PAYLAŞILDI

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenlerin tüm dünya tarafından bilindiğini vurgulayan Baş, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, geri itme olaylarının başladığı 2020 yılından itibaren, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının gerçekleştirdiği 1.295 geri itme olayında 33.964 düzensiz göçmeni kurtarmıştır" verisini paylaştı.

Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'ın açıklamasını tamamı şu şekilde:

"Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak biz, düzensiz göçmenleri engellemek üzere tüm geçiş güzergâhlarını sürekli olarak denetliyoruz. Özellikle, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek, çaresizliğe ve ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmemesi için, denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat görev yapıyoruz.

Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü
DÜNYA
Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

'MOTORLARI ALINIYOR, ELLERİ KELEPÇELENİYOR'

Yaşanan geri itme olaylarının neredeyse tamamında, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin anlattıkları, Yunanistan’ın göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları Türk Karasularına nasıl geri ittiğini de tüm açıklığıyla defalarca dünya kamuoyunun gözleri önüne sermeye devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin anlattıkları, tüm dünyanın insanlık adına yeniden ve yeniden düşünmesine ve hatta insanlık adına utanmasına neden oluyor. Kadın, çocuk demeden darp edilen, kelepçelenen, değerli eşyaları alınan, botlarının motorları alınan, benzin hortumları kesilen ve hatta doğrudan elleri kelepçelenerek denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından Komutanlığımızın düzenlediği başarılı arama kurtarma operasyonları ile hayata döndürülüyor.

Yunan zulmü devam ediyor: Geri itilen 45 göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunan zulmü devam ediyor: Geri itilen 45 göçmen daha kurtarıldı

'HAYATINI KAYBEDEN HER GÖÇMENİN SORUMLUSU YUNANİSTANDIR'

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, geri itme olaylarının başladığı 2020 yılından itibaren, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının gerçekleştirdiği 1.295 geri itme olayında 33 bin 964 düzensiz göçmeni kurtarmıştır.

Son yıllarda, düzensiz göçmenler Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin uyguladığı baskı politikası ve geri itme stratejisi ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle, denizden geçiş rotalarını İtalya’ya çevirmiştir. Bu rota, halihazırda tehlikeli olan göç yolculuğunu daha da tehlikeli hale getirmektedir. Daha büyük deniz vasıtaları, kapasitelerinin çok üzerinde düzensiz göçmenlerle doldurularak büyük facialara neden olmaktadır. İtalya rotası da dahil olmak üzere bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu Yunanistan’dır.

'BU ZULME SON VERİN'

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki düzensiz geçişlerin sürdürülebilir şekilde azaltılabilmesi amacıyla, 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakatın kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getiren Ülkemizin, mücadelesine etkinlikle devam edebilmesi için, aynı mutabakatın sorumluluklarını Yunanistan tarafından da yerine getirilmesi ve düzensiz göçmenleri insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak geri itmeye son vermesi şarttır. Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz."

BAKAN DÜZEYİNDE YANIT VERİLMEDİ

Yunan Bakan'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına İçişleri Bakanlığı yerine Kıdemli Üstçavuş Hasa Baş'ın yanıt vermesi 'diplomatik ayar' olarak nitelendirildi.


NE OLMUŞTU?

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

Mitarachi açıklamasında, "Kiklad Adaları'nda Avrupa'ya gitmek için Türkiye kıyılarından kalkan bir yelkenli tekneden 8 göçmen kayboldu ve 104 kişinin kurtarıldığını" iddia ederek Türkiye'ye karşı provokatif söylemde bulundu.

Yunan Bakan, Türkiye'yi göçmen kaçakçılığı ile mücadelede Yunanistan ve AB ile uyumlu çalışmamakla suçluyor.

Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
FOTOĞRAF 14
Title
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaklaşık 100’e yakın Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen donmak üzereyken bulundu. Yunanistan üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler, bir kez daha Yunan güçlerinin zulmüne uğradı.
Title
Yunanistan birlikleri tarafından değerli eşyaları alınan göçmenler, yaşadıklarını anlattı.
Title
Göçmenlerin arasında bulunan tek kadın olan Suriyeli Sara Hadidi, annesinden ödünç aldığı altınları Yunan askerinin zorla gasp ettiğini söyledi.<br>
Title
Sara’ya gazeteciler bot ve giyecek verdi. Daha sonra jandarma ekipleri tarafından toplama noktasına götürülen göçmenler, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.
Title
“Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimizi aldı”<br><br>Yunanistan güçleri tarafından altınlarının zorla alındığını ifade eden Sara Hadidi, ”Yunan her şeyimizi almakla kalmadı, beraberinde köpeklerini de üstümüze saldılar. Sonra bizi gözaltına alıp, kadın erkek demeden sıra dayağına çektiler. Benim de altınlarımı, giysilerimi yani anlayacağınız her şeyimi aldılar. Yunan askeri her şeyimize el koydu, erzak çantalarımıza bile. Bizi yağmurda ve soğukta aç, sefil bıraktılar. Biz sadece karşıya geçmek istiyoruz ama onlar izin vermiyorlar. Üstüne bir de zulmediyorlar. 2 gündür yağmurlu ve soğuk havada dışarda mahsur kaldık. Allah’tan çocuklar babaannelerinin yanındaydı da onlar gelmedi” dedi.
Title
“Yağmurlu havada yalın ayak geri itildik”<br>Türk askerlerinin her zaman kendilerine yardım ettiği için minnettar olduğunu belirten Havad Cesim, “Yunan askeri bizi yakalayıp çanta, telefon, para neyimiz varsa hepsini aldı. Türk askeri ise bu olay sonunda bize yiyecek, içecek, giyecek ve araba dahil olmak üzere her türlü ihtiyacımızda destek oldu. Üstüne dikkatli olmamız için bizi uyardı. Yardımlarını esirgemediler” diye konuştu.
Title
“Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti”<br>Yunan güçlerinin kendilerini soyduğunu söyleyen Ali Hayzin ise, “Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimizi almakla kalmadı, bizi bu yağmur ve soğukta çok mağdur bir durumda bıraktı. Ne yazık ki elimizde bir şey bırakmadılar. Ne para ne telefon yani anlayacağınız bizi soydular ve yalın ayak bıraktılar. Şükür ki Türkiye Müslümanları bize çok merhametli davrandılar. Halkı, jandarması, polisi hepsi seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti. Ama Türkiye yardımını esirgemedi. Türkiye çok güzel bir yer ve Müslüman bir ülke. Şimdi ise İstanbul’a döneceğiz“ ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından 100'e yakın göçmen ayakkabıları, elbiseleri ve değerli eşyaları alınarak yalın ayak Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına gönderildi.


Türkiyeye geldi 25 dakikada tükendi

Türkiye'ye geldi 25 dakikada tükendi

​Her bir dakikada iki adet satıldı: Otomobil sektörünün en ucuzu.
TOKİden büyük fırsat

TOKİ'den büyük fırsat

27 ilde satışa çıkarılıyor: Aralarında İstanbul ve Ankara da var.
Pınar Gültekin davasında karar

​Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrikle 23 yıla indi.

550 bin kişi yararlanacak: Beklentiler ne?

​Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında yeni gelişme.

​Son hazırlıklar tamam: Türkiye için gün sayıyor.

​Kuyumcuyu soymak istedi neye uğradığını şaşırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.