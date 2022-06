Komşuya diplomatik ayar: Yunan bakanın iftiralarına en 'alt düzeyde' yanıt

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi hedef alan paylaşımına yanıt gecikmedi. Düzensiz göçmenler üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan Yunan Bakan'ın iddialarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan yanıt geldi.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenlerin tüm dünya tarafından bilindiğini vurgulayan Baş, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, geri itme olaylarının başladığı 2020 yılından itibaren, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının gerçekleştirdiği 1.295 geri itme olayında 33.964 düzensiz göçmeni kurtarmıştır" verisini paylaştı.

Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'ın açıklamasını tamamı şu şekilde:

"Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak biz, düzensiz göçmenleri engellemek üzere tüm geçiş güzergâhlarını sürekli olarak denetliyoruz. Özellikle, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek, çaresizliğe ve ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmemesi için, denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat görev yapıyoruz.

'MOTORLARI ALINIYOR, ELLERİ KELEPÇELENİYOR'

Yaşanan geri itme olaylarının neredeyse tamamında, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin anlattıkları, Yunanistan’ın göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları Türk Karasularına nasıl geri ittiğini de tüm açıklığıyla defalarca dünya kamuoyunun gözleri önüne sermeye devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin anlattıkları, tüm dünyanın insanlık adına yeniden ve yeniden düşünmesine ve hatta insanlık adına utanmasına neden oluyor. Kadın, çocuk demeden darp edilen, kelepçelenen, değerli eşyaları alınan, botlarının motorları alınan, benzin hortumları kesilen ve hatta doğrudan elleri kelepçelenerek denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından Komutanlığımızın düzenlediği başarılı arama kurtarma operasyonları ile hayata döndürülüyor.

'HAYATINI KAYBEDEN HER GÖÇMENİN SORUMLUSU YUNANİSTANDIR'

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, geri itme olaylarının başladığı 2020 yılından itibaren, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının gerçekleştirdiği 1.295 geri itme olayında 33 bin 964 düzensiz göçmeni kurtarmıştır.

Son yıllarda, düzensiz göçmenler Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin uyguladığı baskı politikası ve geri itme stratejisi ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle, denizden geçiş rotalarını İtalya’ya çevirmiştir. Bu rota, halihazırda tehlikeli olan göç yolculuğunu daha da tehlikeli hale getirmektedir. Daha büyük deniz vasıtaları, kapasitelerinin çok üzerinde düzensiz göçmenlerle doldurularak büyük facialara neden olmaktadır. İtalya rotası da dahil olmak üzere bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu Yunanistan’dır.

'BU ZULME SON VERİN'

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki düzensiz geçişlerin sürdürülebilir şekilde azaltılabilmesi amacıyla, 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakatın kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getiren Ülkemizin, mücadelesine etkinlikle devam edebilmesi için, aynı mutabakatın sorumluluklarını Yunanistan tarafından da yerine getirilmesi ve düzensiz göçmenleri insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak geri itmeye son vermesi şarttır. Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz."

BAKAN DÜZEYİNDE YANIT VERİLMEDİ

Yunan Bakan'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına İçişleri Bakanlığı yerine Kıdemli Üstçavuş Hasa Baş'ın yanıt vermesi 'diplomatik ayar' olarak nitelendirildi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

Mitarachi açıklamasında, "Kiklad Adaları'nda Avrupa'ya gitmek için Türkiye kıyılarından kalkan bir yelkenli tekneden 8 göçmen kayboldu ve 104 kişinin kurtarıldığını" iddia ederek Türkiye'ye karşı provokatif söylemde bulundu.

Yunan Bakan, Türkiye'yi göçmen kaçakçılığı ile mücadelede Yunanistan ve AB ile uyumlu çalışmamakla suçluyor.