Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Alibey köyünde meydana geldi.
İddiaya göre, sınırı kaçak geçmek isteyen bir grup Afganistan uyruklu göçmene, Yunanistan tarafındaki güvenlik güçlerince ateş açıldı. 8 kişilik grup içinde bulunan 1 kişi, ağır yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı göçmen, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Afgan göçmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaklaşık 100’e yakın Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen donmak üzereyken bulundu. Yunanistan üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler, bir kez daha Yunan güçlerinin zulmüne uğradı.
Yunanistan birlikleri tarafından değerli eşyaları alınan göçmenler, yaşadıklarını anlattı.
Göçmenlerin arasında bulunan tek kadın olan Suriyeli Sara Hadidi, annesinden ödünç aldığı altınları Yunan askerinin zorla gasp ettiğini söyledi.<br>
Sara’ya gazeteciler bot ve giyecek verdi. Daha sonra jandarma ekipleri tarafından toplama noktasına götürülen göçmenler, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.
“Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimizi aldı”<br><br>Yunanistan güçleri tarafından altınlarının zorla alındığını ifade eden Sara Hadidi, ”Yunan her şeyimizi almakla kalmadı, beraberinde köpeklerini de üstümüze saldılar. Sonra bizi gözaltına alıp, kadın erkek demeden sıra dayağına çektiler. Benim de altınlarımı, giysilerimi yani anlayacağınız her şeyimi aldılar. Yunan askeri her şeyimize el koydu, erzak çantalarımıza bile. Bizi yağmurda ve soğukta aç, sefil bıraktılar. Biz sadece karşıya geçmek istiyoruz ama onlar izin vermiyorlar. Üstüne bir de zulmediyorlar. 2 gündür yağmurlu ve soğuk havada dışarda mahsur kaldık. Allah’tan çocuklar babaannelerinin yanındaydı da onlar gelmedi” dedi.
“Yağmurlu havada yalın ayak geri itildik”<br>Türk askerlerinin her zaman kendilerine yardım ettiği için minnettar olduğunu belirten Havad Cesim, “Yunan askeri bizi yakalayıp çanta, telefon, para neyimiz varsa hepsini aldı. Türk askeri ise bu olay sonunda bize yiyecek, içecek, giyecek ve araba dahil olmak üzere her türlü ihtiyacımızda destek oldu. Üstüne dikkatli olmamız için bizi uyardı. Yardımlarını esirgemediler” diye konuştu.
“Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti”<br>Yunan güçlerinin kendilerini soyduğunu söyleyen Ali Hayzin ise, “Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimizi almakla kalmadı, bizi bu yağmur ve soğukta çok mağdur bir durumda bıraktı. Ne yazık ki elimizde bir şey bırakmadılar. Ne para ne telefon yani anlayacağınız bizi soydular ve yalın ayak bıraktılar. Şükür ki Türkiye Müslümanları bize çok merhametli davrandılar. Halkı, jandarması, polisi hepsi seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti. Ama Türkiye yardımını esirgemedi. Türkiye çok güzel bir yer ve Müslüman bir ülke. Şimdi ise İstanbul’a döneceğiz“ ifadelerini kullandı.
Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından 100'e yakın göçmen ayakkabıları, elbiseleri ve değerli eşyaları alınarak yalın ayak Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına gönderildi.
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Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli'ye, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yakalanan göçmenler, Yunan askerlerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.
Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri, lastik bot, can salı ya da motorlarını söktükleri teknelerle Türk karasularına geri itiyor.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen 848 olayda, 23 bin 676 kaçak göçmeni umut yolculuğunda yakaladı.
2021 yılında toplam 15 göçmen öldü, ayrıca 113 organizatör ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre; 2021 yılında 619 geri itme vakası gerçekleşti.
Ege ve Akdeniz'den çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan toplam 15 bin 794 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk sularına geri itildi.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri, birçok göçmeni sağ kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında geçen yıl 11 göçmen öldü.
Tepki çeken geri itme olaylarından biri 2020 yılının mart ayında Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşandı.
Sahil Güvenlik botundaki Yunan askeri, demir sopayla göçmenlerin botunu batırmaya çalışırken görüntülendi.
Ölüme terk edilen kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Ege ve Akdeniz'de Yunan zulmü: 15 bin 794 göçmeni ölüme ittiler
Ege ve Akdeniz'den 2021 yılı içinde çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 23 bin 676 kaçak göçmenden 15 bin 794'ü Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darbedilip havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi'nde ölüme terk edildi.
GÜNDEM
Yunan zulmü devam ediyor: Geri itilen 45 göçmen daha kurtarıldı