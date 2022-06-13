Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

“Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti”<br>Yunan güçlerinin kendilerini soyduğunu söyleyen Ali Hayzin ise, “Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimizi almakla kalmadı, bizi bu yağmur ve soğukta çok mağdur bir durumda bıraktı. Ne yazık ki elimizde bir şey bırakmadılar. Ne para ne telefon yani anlayacağınız bizi soydular ve yalın ayak bıraktılar. Şükür ki Türkiye Müslümanları bize çok merhametli davrandılar. Halkı, jandarması, polisi hepsi seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti. Ama Türkiye yardımını esirgemedi. Türkiye çok güzel bir yer ve Müslüman bir ülke. Şimdi ise İstanbul’a döneceğiz“ ifadelerini kullandı.