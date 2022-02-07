Yunan zulmü devam ediyor: Geri itilen 45 göçmen daha kurtarıldı

Vali Yerlikaya Üsküdar'daki patlama bölgesinde konuştu: En kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Yerlikaya, patlamanın sebebinin henüz İtfaiye Daire Başkanlığınca açıklanmadığını belirterek, 'Ama onların da kanaatleri doğal gaz sıkışması olduğu yönünde. Kesin rapor ortaya çıkınca kamuoyu ile paylaşılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla tıpkı Kartal Orhantepe Mahallemiz Yeşilyurt Apartmanı'nda olduğu gibi süratle bu apartmanımızda en kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek. Bu süre içerisinde, bu kardeşlerimize, hemen yarın sabah kaymakamlığımız, ilçe belediyemiz, valiliğimiz 14 daire sahibine 50'şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.' dedi.