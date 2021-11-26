Dünya Interpolün yeni başkanı Körfezden Ahmed Nasır el Raisi ilk Arap başkan oldu
ORTADOĞU

Interpol’ün yeni başkanı Körfez’den: Ahmed Nasır el Raisi ilk Arap başkan oldu

İnterpol’un İstanbul’da düzenlenen 89. Genel Kurul’unda başkanlığa BAE İçişleri Bakanlığı Müfettişi Tümgeneral Ahmed Nasır el Raisi seçildi. Reisi, bu göreve seçilen ilk Arap oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Interpol’ün yeni başkanı Körfez’den: Ahmed Nasır el Raisi ilk Arap başkan oldu
Ahmed Nasır el Raisi

İnterpol’un İstanbul’da düzenlenen 89. Genel Kurul’unda başkanlığa BAE İçişleri Bakanlığı Müfettişi Tümgeneral Ahmed Nasır el Raisi seçildi. Reisi, bu göreve seçilen ilk Arap oldu.

Türkiye’nin üçüncü kez ev sahipliği yaptığı genel kurulda seçimin yanı sıra teşkilatın müdahalesini gerektiren küresel tehditler ele alındı.

Türkiye’yi yakından ilgilendiren göç ve göçmen kaçakçılığının yarattığı güvenlik riskleri, çevre ülkelerdeki çatışmalardan doğan tehditler ile teröristler arasındaki ayrımın kaldırılması ve FETÖ üyelerine ilişkin kırmızı bülten talepleri de toplantının gündeminde yer alan konular arasındaydı.

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