​Interpol’ün yeni başkanı Körfez’den: Ahmed Nasır el Raisi ilk Arap başkan oldu

İnterpol’un İstanbul’da düzenlenen 89. Genel Kurul’unda başkanlığa BAE İçişleri Bakanlığı Müfettişi Tümgeneral Ahmed Nasır el Raisi seçildi. Reisi, bu göreve seçilen ilk Arap oldu.

Türkiye’nin üçüncü kez ev sahipliği yaptığı genel kurulda seçimin yanı sıra teşkilatın müdahalesini gerektiren küresel tehditler ele alındı.

Türkiye’yi yakından ilgilendiren göç ve göçmen kaçakçılığının yarattığı güvenlik riskleri, çevre ülkelerdeki çatışmalardan doğan tehditler ile teröristler arasındaki ayrımın kaldırılması ve FETÖ üyelerine ilişkin kırmızı bülten talepleri de toplantının gündeminde yer alan konular arasındaydı.

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