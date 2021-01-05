Dünya Irak Başbakanının Kasım Süleymaniyi eleştirdiği için danışmanını görevden uzaklaştırdığı öne sürüldü
ASYA

Irak Başbakanı'nın Kasım Süleymani'yi eleştirdiği için danışmanını görevden uzaklaştırdığı öne sürüldü

Irak Başbakanı Kazımi'nin, danışmanı Hişam Davud'u ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'yi eleştirdiği iddiasıyla görevden uzaklaştırdığı iddia edildi. Irak medyasına göre Kazımi, Davud'u görevinden uzaklaştırıp hakkında soruşturma başlattı. Bazı haberlerde de Kazımi'nin İran'a yakın Iraklı Şii siyasi partilerin baskısı sonucu böyle bir karar aldığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi AA
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, ulusal diyalogdan sorumlu danışmanı Hişam Davud'u, ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani hakkında eleştirel açıklamalar yapması üzerine görevden uzaklaştırdığı iddia edildi.

Medyaya açıklama yapılması yasaklandı

Irak'ın resmi ajansı INA'da Kazımi tarafından güvenlik yetkilileri için çıkarılan kararın paylaşıldığı haberde, "Güvenlik güçleri ve ordu mensuplarının herhangi bir konu hakkında medyaya röportaj ve açıklamalarda bulunmaları yasaklandı" ifadeleri kullanıldı.

"Resmi yetkili sıfatıyla konuşmadım"

Bu kararın ardından Kazımi'nin danışmanlarından Davud da yazılı açıklama yaparak, Süleymani'nin öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla BBC Farsça'ya verdiği mülakatta İranlı komutan hakkında kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını ve programa resmi bir yetkili olarak değil araştırmacı ve akademisyen kimliğiyle katıldığını belirtti.

'İran'a yakın partiler baskı yaptı' iddiası

Irak ve İran basınında çıkan haberlerde, Kazımi'nin Davud'u Süleymani hakkındaki ifadeleri nedeniyle görevden aldığı iddia edildi. Irak medyasına göre Kazımi, Davud'u görevinden uzaklaştırıp hakkında soruşturma başlattı. Bazı haberlerde de Kazımi'nin İran'a yakın Iraklı Şii siyasi partilerin baskısı sonucu böyle bir karar aldığı ileri sürüldü.

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