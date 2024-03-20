Irak'ta sel felaketi: Can kaybı yükseldi 8 kentte tatil ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son 3 ayda 52 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele neden olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği bildirildi. 911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen zarar gördüğü yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.