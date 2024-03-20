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Irak'ta sel felaketi: Can kaybı yükseldi 8 kentte tatil ilan edildi

Irak'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 4'e yükselirken, 8 kentte tatil ilan edildi. Yapılan açıklamada, tatilin belediye kurumları ile güvenlik güçlerini kapsamadığı aktarıldı.

11:36 - 20/03/2024 Çarşamba
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Irak'ta selde can kaybı 4'e yükseldi, 8 kentte tatil ilan edildi
Irak'ta selde can kaybı 4'e yükseldi, 8 kentte tatil ilan edildi
Irak'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 4'e yükselirken, 8 kentte tatil ilan edildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bağdat, Erbil, Duhok, Kerkük, Musul, Vasıt, Anbar ve Diyala valilikleri tarafından yapılan açıklamada kötü hava şartları nedeniyle resmi tatil edildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, tatilin belediye kurumları ile güvenlik güçlerini kapsamadığı aktarıldı.

Can kaybı artıyor

Sel felaketinden en çok etkilenen Duhok kentinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2'den 4'e yükseldiği belirtildi. Duhok Sivil Savuma Müdürlüğü Sözcüsü Albay Bivar Abdülaziz yaptığı açıklamada, sel nedeniyle yaralanan bir kişinin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını, 15 yaşında bir çocuğun ise elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkenin güneyinde de şiddetli yağışlar etkili oldu. Zikar kentine bağlı el-Rifai ilçesinde bir evin şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu bir kadının ağır yaralandığı belirtildi.


#sel
#yağış
#Irak
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