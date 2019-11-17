Dünya Irakta Şii lider Sadr grev çağrısı yaptı 4 kentte tatil ilan edildi
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Irak’ta Şii lider Sadr grev çağrısı yaptı: 4 kentte tatil ilan edildi

Irak’ta Şii lider Sadr grev çağrısı yaptı: 4 kentte tatil ilan edildi

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fırsatı kaçırırsak vatan elden gider. Vatanım çalışmaktan daha önemlidir” diyerek devlet memurları ve öğrencilere ülke genelinde grev çağrısı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Iraklı protestocular, Basra'da devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında lastik yakıyor.
Iraklı protestocular, Basra'da devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında lastik yakıyor.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’ın gösterilere destek için devlet memurlarına genel grev çağrısı üzerine 4 kentte resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta protestocular gösteri meydanına aslanla geldi
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Irak'ta protestocular gösteri meydanına aslanla geldi
Irak'ta ülke genelinde önü alınamayan protesto gösterileri esnasında ilginç bir görüntü kameralara takıldı. Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için köpeklerini kullanmaya başlayınca, göstericiler de meydana aslanla geldi.

Bağdat ile güney illerinde hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak’ta Sadr’ın çağrısı üzerine Divaniye, Babil, Meysan ve Zikar valilikleri devlet kurumlarında resmi tatil ilan ederken, Irak Eğitim Bakanlığı bütün üniversite, fakülte ve enstitüler resmi mesai yapılacağını duyurdu.

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