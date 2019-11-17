Irak’ta Şii lider Sadr grev çağrısı yaptı: 4 kentte tatil ilan edildi Irak’ta Şii lider Sadr grev çağrısı yaptı: 4 kentte tatil ilan edildi Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fırsatı kaçırırsak vatan elden gider. Vatanım çalışmaktan daha önemlidir” diyerek devlet memurları ve öğrencilere ülke genelinde grev çağrısı yaptı.

Haber Merkezi 17 Kasım 2019, 10:03 Son Güncelleme: 17 Kasım 2019, 11:56 İHA