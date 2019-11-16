Dünya Irakta ağır bilanço Bir buçuk ayda 319 kişi öldü
ORTADOĞU

Irak'ta ağır bilanço: Bir buçuk ayda 319 kişi öldü

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetti 15 bin kişi de yaralandı. Öte yandan Irak Hükümeti Askeri Sözcüsü Halef gösterilerin Irak’a faturasının 6 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Irak'taki gösterleride 319 kişi hayatını kaybetti.
Irak'taki gösterleride 319 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde, Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi tarafından 319 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin kişinin de yaralandığını açıklandı.
Irak’ta 1 Ekim’de başlayan yolsuzluk karşıtı gösteriler devam ediyor. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi’nin yayımladığı rapora göre, 1,5 aylık sürede 319 kişi yaşamını yitirirken, 15 bin kişi de yaralandı. Eylemciler bugün Basra eyaletinde Um Kasr Limanı’na giden tüm yolları kapattı ve yük taşıyan TIR’ların limana ulaşmasına izin vermedi. Irak’ın en önemli gümrük kapılarından biri olan Um Kasr Limanı, gösteriler nedeniyle bir süre önce de kapatılmıştı. Irak Hükümeti Askeri Sözcüsü Abdülkerim Halef, 1 Ekim’de başlayan gösterilerin Irak’a faturasının 6 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.

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