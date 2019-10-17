Dünya Iraktan DEAŞlılar ile ilgili açıklama Suriyeden alıp burada yargılayacağız
ORTADOĞU

Irak'tan DEAŞ'lılar ile ilgili açıklama: Suriye'den alıp burada yargılayacağız

Irak'tan DEAŞ'lılar ile ilgili açıklama: Suriye'den alıp burada yargılayacağız

Irak Dışişleri Bakanı Ali el-Hekim, "Suriye'deki Irak asıllı DEAŞ'lıları aileleriyle birlikte alıp burada yargılayacağız" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise, "Suriye'de hapishanelerde bulunan DEAŞ'lıların Irak ve Suriye'de tekrar ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Suriye'de 71 farklı ülkeden DEAŞ'lı bulunuyor.
Suriye'de 71 farklı ülkeden DEAŞ'lı bulunuyor.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Suriye'deki Irak asıllı DEAŞ'lıları aileleriyle alıp ülkesinde yargılayacaklarını bildirdi.

  • Hekim, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki DEAŞ'lıların sayısının oldukça yüksek olduğuna işaret eden Hekim, "Suriye'de 71 farklı ülkeden DEAŞ'lı bulunuyor" diye konuştu.

Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların akıbeti hakkında açıklama
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Suriye hapishanelerinde bulunan DEAŞ'lılar tekrar ortaya çıkabilir

Hekim, Suriye'deki Irak uyruklu DEAŞ'lıların durumuna ilişkin de "Suriye'deki Irak asıllı DEAŞ'lıları aileleriyle birlikte Suriye'den alıp burada (Irak'ta) yargılayacağız" dedi.

Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların akıbeti hakkında açıklama
GÜNDEM
Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların akıbeti hakkında açıklama
  • ABD ve İran arasındaki gerginliğe de değinen Hekim, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliği için uluslararası çabanın olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Irak'ın DEAŞ'a karşı sınır güvenliğinin korunmasına önem verdiklerini belirterek, "Suriye'de hapishanelerde bulunan DEAŞ'lıların Irak ve Suriye'de tekrar ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyoruz" dedi.

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