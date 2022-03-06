Dünya Türkiye Irakı susuz bırakmayacak
ORTADOĞU

Türkiye Irak'ı susuz bırakmayacak

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani, Türkiye'nin İran gibi yapmadığını Irak'ın su konusundaki kaybını telafi ettiğini ve Irak'ı susuz bırakmayacağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Iraktan Türkiye Irakı susuz bırakmayacak açıklaması
Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani

Bakan Hamdani, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Komşumuz Türkiye, su konusundaki kayıp ve zararımızı telafi ediyor ve su miktarını artırdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'ı susuz bırakmayacaklarını söyledi. Bu da Irak'ı su konusunda her zaman destekleyen Eroğlu ve komşu Türkiye için yeni bir durum değil." açıklamasını yaptı.

"İran'a çağrılarımız karşılık bulmadı"

İran'ın su konusundaki tutumunu ise eleştiren Hamdani, "İran'ın da aynı (Türkiye'nin) yolu izlemesini dilerdik ama çağrılarımız hiçbir karşılık bulmadı. Bağdat'taki su konferansına da heyetle katılacaklarını resmi olarak bildirdiler ancak maalesef katılım olmadı." ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta dün Türkiye'nin de katılımıyla üç günlük sürecek "Uluslararası İkinci Su Konferansı" başlamıştı.

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