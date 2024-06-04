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Kamu personeli alım iş ilanları! KPSS'li KPSS'siz çok sayıda kadrolu ve sözleşmeli eleman alınacak: Hangi kurum alım yapıyor?

17:25 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 17:26 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Kamu personel alımı iş ilanları ile binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alımı alınacak.</p>
Kamu personel alımı iş ilanları ile binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alımı alınacak.

Kamu personel alım ilanları iş başvurusu yapacak tarafından yakından takip ediliyor. Kamu alımları iş ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu pozisyonlar için açtıkları ilanlardır. KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı işçi ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Kamu işçi ve memur alımı Resmi Gazete iş ilanları yayınlandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Kamu personel alımı iş ilanları, kamu kurumlarında çalışmak isteyenlerin gündeminde. Kamu iş başvurusu için iş ilanları gelmeye devam ediyor. Kamu kurumlarının iş ilanları Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı (DPB), İŞKUR, ve ilgili kamu kurumları tarafından yayımlanmakta. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı-memur işçi ilanları.

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Kamu kurumlarında iş ilanları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almak isteyenler kamu iş başvurusu ilanlarını araştırmakta. Kamuya personel alımı, Türkiye'de istihdam alanında önemli bir yere sahiptir. Kamu personel alımı iş ilanları ile personel alımı yapan birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında, bakanlıklardan, kamu iktisadi teşebbüslerinden, üniversitelerden ve belediyelerden bazıları yer almaktadır. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.

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Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı (3 - 30 Haziran)

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Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (3-26 Haziran)

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Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı (29 Mayıs - 9 Haziran)

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Dışişleri Bakanlığı aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı (27 Mayıs 14 Haziran)

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Harran Üniversitesi personel alımı (31 Mayıs - 14 Haziran)

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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı (3-14 Haziran)

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Hakkari Üniversitesi iç denetçi alımı (28 Mayıs - 11 Haziran)

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (22 Mayıs - 5 Haziran)

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Dışişleri Bakanlığı 170 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı (27 Mayıs - 14 Haziran)


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Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (20 Mayıs 4 Haziran)

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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (22 Mayıs 5 Haziran)

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Tekirdağ Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (21 Mayıs 4 Haziran)

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Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (20 Mayıs 4 Haziran)

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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (22 Mayıs 5 Haziran)

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Güryıldız Belediyesi sürekli isçi alımı (27 Mayıs 7 Haziran)

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İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı (24 Haziran - 28 Haziran)

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Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alımı (28 Mayıs 12 Haziran)

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (21 Mayıs - 4 Haziran)

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Bursa Uludağ Üniversitesi personel alımı (20 Mayıs 4 Haziran)

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı (31 Mayıs - 14 Haziran)

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Öte yandan İŞKUR internet sitesi çok çeşitli pozisyonlar için KPSS'siz personeli alımı olacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde 1.100 ofis çalışanı işe alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi kriterleri taşıması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş başvurusunda bulunulmakta.

Kamu Personeli Alım İlanları

Kamu Memur Alım İlanları

Resmi Gazete iş ilanları

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