Kamu personel alımı iş ilanları ile devlet dairelerinde kariyer yolculuğunuza başlayın. Kamu kurumlarında, sözleşmeli, kadrolu memur ve işçi pozisyonları için çeşitli alım süreçleri yürütülüyor. Bu alımlar, KPSS puan sıralaması, sözlü mülakatlar veya doğrudan başvuru gibi yöntemlerle tamamlanıyor. Bu haberimizde, 2025 yılı güncel kamu personel alımı ilanları, KPSS'li ve KPSS'siz alım yapan kurumlar ile başvuru tarihlerini inceleyeceğiz. Peki, KPSS puanı şartı aranmayan veya KPSS ile sözleşmeli personel alımı ilanları yayınlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının personel kadroları, kontenjanları ve detayları.

Türkiye Elektro Mekanik Sanayii Genel Müdürlüğü işçi alımı 10-14 Kasım

TCDD sürekli işçi alımı 10-14 Kasım

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ürün denetmen yardımcısı alımı 10-24 Kasım

İskenderun Teknik Üniversitesi personel alımı 10-24 Kasım



Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alımı 10-14 Kasım

Türk-Alman Üniversitesi personel alımı 10-24 Kasım

Sağlık Bakanlığı bilişim personeli alımı 10-28 Kasım

Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK uzman yardımıcısı alımı 25 Kasım 8 Aralık

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı 4 - 11 Kasım

AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile teknisyeni alımı 5-11 Kasım

Türkiye Su Enstitüsü sözleşmeli personel alımı 15 Ekim 13 Kasım

Hatay su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü memur almı 17-21 Kasım

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı uzman personel alımı 12 Kasım 25 Kasım

İklim Değişikliği Başkanlığı iklim değişikliği uzman yardımcısı alımı 20 Kasım 4 Aralık