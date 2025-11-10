Yeni Şafak
Kamu personel alımları başladı: İş ilanları yayımlandı! KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?

Kamu personel alımları başladı: İş ilanları yayımlandı! KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?

17:27 10/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Kamu personel alımı iş ilanı
Kamu personel alımı iş ilanı

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyenler için yeni personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve farklı kamu kuruluşları; memur, işçi ve sözleşmeli personel kadrolarında görevlendirilmek üzere çeşitli unvanlarda alımlar yapıyor. Başvurular, KPSS puanıyla ya da KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda, hangi kurumların personel alımı yaptığı, başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan detaylarını bu haberimizde bulabilirsiniz. İşte güncel kamu personel alımı ilanları ve başvuru süreçlerine dair tüm ayrıntılar.

Kamu personel alımı iş ilanları ile devlet dairelerinde kariyer yolculuğunuza başlayın. Kamu kurumlarında, sözleşmeli, kadrolu memur ve işçi pozisyonları için çeşitli alım süreçleri yürütülüyor. Bu alımlar, KPSS puan sıralaması, sözlü mülakatlar veya doğrudan başvuru gibi yöntemlerle tamamlanıyor. Bu haberimizde, 2025 yılı güncel kamu personel alımı ilanları, KPSS’li ve KPSS’siz alım yapan kurumlar ile başvuru tarihlerini inceleyeceğiz. Peki, KPSS puanı şartı aranmayan veya KPSS ile sözleşmeli personel alımı ilanları yayınlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının personel kadroları, kontenjanları ve detayları.

Türkiye Elektro Mekanik Sanayii Genel Müdürlüğü işçi alımı 10-14 Kasım

TCDD sürekli işçi alımı 10-14 Kasım

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ürün denetmen yardımcısı alımı 10-24 Kasım

İskenderun Teknik Üniversitesi personel alımı 10-24 Kasım


Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alımı 10-14 Kasım

Türk-Alman Üniversitesi personel alımı 10-24 Kasım

Sağlık Bakanlığı bilişim personeli alımı 10-28 Kasım

Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK uzman yardımıcısı alımı 25 Kasım 8 Aralık

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı 4 - 11 Kasım

AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile teknisyeni alımı 5-11 Kasım

Türkiye Su Enstitüsü sözleşmeli personel alımı 15 Ekim 13 Kasım

Hatay su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü memur almı 17-21 Kasım

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı uzman personel alımı 12 Kasım 25 Kasım

İklim Değişikliği Başkanlığı iklim değişikliği uzman yardımcısı alımı 20 Kasım 4 Aralık

Öte yandan İŞKUR internet sitesi çok çeşitli pozisyonlar için KPSS'siz personeli alımı olacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde binlerce personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi kriterleri taşıması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş başvurusunda bulunulmakta.

