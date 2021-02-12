Dünya İran Başkonsolosluğu çalışanları TRT World ekibine saldırdı
ORTADOĞU

İran Başkonsolosluğu çalışanları TRT World ekibine saldırdı

TRT World ekibi, Mesut Mevlevi Vardanjani suikastındaki yeni gelişmeden dolayı dün akşam İran Başkonsolosluğu önündeki haber takibi sırasında, konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

Haber Merkezi Diğer
TRT World ekibi çekim sırasında saldırıya uğradı.
TRT World ekibi çekim sırasında saldırıya uğradı.

İranlı teknoloji uzmanı Mesut Mevlevi Vardanjani suikastıyla ilgili dün akşam İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu çalışanı Muhammed Rıza Nasırzade tutuklandı. Yeni gelişmeyle ilgili haber takibi yapmak için konsolosluk binasının önüne giden TRT World ekibi, çekim yaptığı esnada konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

TRT World Forum 2020 Pandemi Sonrası Değişen Dünyayı Tartışacak
DÜNYA
TRT World Forum 2020 Pandemi Sonrası Değişen Dünyayı Tartışacak

Konsolosluk çalışanları TRT World ekibinden neden rahatsız oldu?

Haber takibi için konsolosluk binasının önünde konuşlanan TRT World ekibinin üzerine doğru koşan konsolosluk çalışanı 5 kişinin ilk saldırısını polis barikatı engelledi. Saldırı sonucu kameranın yere düşmesi sonucu TRT World muhabiri Oubai Shahbandar, saldırıda bulunan konsolosluk çalışanlarının yanına giderek neden saldırıda bulunduklarını anlamaya çalıştı. O esnada cep telefonuyla kayıt yapan muhabir ikinci kez saldırıya uğradı.

TRT WORLD FORUM 2020
EKONOMİ
TRT WORLD FORUM 2020

TRT World'de yayınlanan Showcase programının yapımcı Samed Karagöz: Sanattan vazgeçmeyeceğiz
HAYAT
TRT World'de yayınlanan Showcase programının yapımcı Samed Karagöz: Sanattan vazgeçmeyeceğiz
Abone Ol Google News
Devletimiz büyüktür gel yavrum

'Devletimiz büyüktür gel yavrum'

​Evlat nöbeti devam ediyor: Aile sayısı 203'e yükseldi.
Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

​Perşembe günü don olayına dikkat.
Gaziantepli alzaymır hastası şehit annesi her şeyi unuttu ama oğlunu unutmadı

Ahmet Erdoğan Camii'ni açtı

Ahmet Erdoğan Camii'ni açtı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı öncesi kurdeleyi kesti.

​Kavala'nın şirketine bakanlıktan fesih davası.

Güvensiz ise ​24 saat içinde erişime kapatılacak.

Destan yazılıyor

Destan yazılıyor

​Avrupa'nın en uzunu olacak tünelin yüzde 81'i tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.