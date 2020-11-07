TRT World Forum 2020    Pandemi Sonrası Değişen Dünyayı Tartışacak

Dünyanın en önemli küresel sorunlarına çözüm aramak için 2017 yılından bu yana birçok ülkeden sivil toplum kuruluşlarını, dünyaca ünlü fikir insanlarını, siyasetçileri, bölge uzmanlarını ve gazetecileri bir araya getiren TRT World Forum’da bu sene "Pandemi Sonrası Dünya’da Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler” ele alınacak.

Birçok ülkeden alanında uzman akademisyenler, politikacılar, gazeteciler, sivil toplum çalışanları, aktivistler ve dünya liderlerinin bir araya geleceği TRT World Forum 2020’de tartışılacak konular arasında; “Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel Dayanışmanın Geleceği”, "Infodemi: Pandemi Döneminde Bilgi Aktarımı ve Medyanın Rolü", “Küresel Sağlık Sorunları ve Ortak Çözümler”, “Alternatif Ekonomi Modellerini Yeniden Düşünmek: Pandemi Sonrası Kapitalizmin Geleceği”, “İş ve Eğitim Sektörünün Geleceği: Pandemi Sonrasına Hazırlık”, “Pandemi Döneminde İnsani Yardım” gibi konular yer alacak.

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Pandemi koşulları nedeniyle bu sene dijital ortamda gerçekleşecek TRT World Forum 2020’de iki gün boyunca açılış konuşmaları, paneller, yuvarlak masa toplantıları ile 20'den fazla oturum gerçekleşecek.

TRT World Forum 2020’ye kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için: www.trtworldforum.com