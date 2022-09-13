Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok
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İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgede gerilimin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Reisi, "Kafkas bölgesi özel koşullardan geçiyor ve ne yazık ki bu bölgeye barış henüz dönmedi. Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok." dedi.

Reisi, "Üçlü ateşkes bildirisini imzalayan ülkeler, söz konusu bildirinin hükümlerine bağlı kalmalı ve bölgede gerilim yaratacak her türlü eylemden kaçınmalıdırlar. Kafkas bölgesinin güvenliği İran için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Tahran ve Erivan arasındaki genişleyen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ermenistan, İran ile her alanda ilişkilerini derinleştirmeye çalışıyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in bölgedeki varlığının rahatsızlık verdiğini ve bölge güvenliğini tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

Ermenistan ordusu dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

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