Dünya İran ordusu duyurdu İsraili vurabilecek drone geliştirdik
ORTADOĞU

İran ordusu duyurdu: İsrail'i vurabilecek drone geliştirdik

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Keyumars Haydari, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurabilecek insansız hava aracı tasarladıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
İran ordusu duyurdu: İsraili vurabilecek drone geliştirdik
İran İsrail'i vurabilecek drone geliştirdiğini açıkladı

Batı ile nükleer silah krizi yaşayan İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurabilecek bir silah geliştirdiklerine dair yeni bir açıklama geldi.

"Tel Aviv'i vurabiliriz"

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Keyumars Haydari, yaptığı açıklamada, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerini vurabilecek Arash-2 adlı bir insansız hava aracı tasarladıklarını söyledi.

Haydari "İran bu insansız hava aracının yeteneklerini gelecekteki tatbikatlarda ortaya çıkaracak” dedi.

Nükleer krizi devam ediyor

İran ile Batı arasında nükleer anlaşmaya varılması için görüşmeler sürerken İsrail yönetimi ise bu duruma şiddetle karşı çıkıyor.

İsrail'i tanımayan İran, sürekli olarak Tel Aviv'i saldırı düzenlemekle tehdit ediyor.

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