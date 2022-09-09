Dünya ABD İranın son cevabı bizi geriletiyor
AMERİKA

ABD: İran'ın son cevabı bizi geriletiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda hazırlanan anlaşma metnine İran'ın cevabının "kendilerini gerilettiğini" söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABD: İranın son cevabı bizi geriletiyor
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Blinken, NATO'daki temaslarından sonra düzenlenen basın toplantısında İran ile nükleer anlaşmaya ABD'nin dönmesi konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin soruyu yanıtladı.

Müzakereler sonucunda ortaya çıkan nihai metne İran'ın yanıtını incelediklerini aktaran Blinken, Tahran yönetiminin anlaşma dışı talepleri bulunduğunu ifade etti.

Blinken, "Son haftalarda bazı boşlukları doldurmuştuk. İran, Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilişkisiz bazı taleplerinden uzaklaşmıştı. Ancak son cevapları bizi geriletiyor. Nihai şartlarımızı karşılamayan bir anlaşmaya varacak değiliz." dedi.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler, 8 Ağustos'ta sona ererken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran daha olumlu işaretler vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini, 15 Ağustos'ta AB'ye iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin cevabını beklediklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik AB aracılığı ile İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurmuştu. Ancak Bakanlık, ABD'nin yanıtının içeriği konusunda herhangi bir detay paylaşmamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 2 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, taslak anlaşma metnine ABD'nin verdiği yanıtın Tahran tarafından çeşitli düzeylerde incelendiğini ve hazırlanan cevabın müzakerelerin koordinatörüne gönderildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "İran'ın yanıtını aldığımızı teyit edebiliriz. Bunu inceliyoruz, yanıt vereceğiz ancak ne yazık ki yapıcı değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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