Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi Önceliğimiz bölgesel kuruluşlarla etkili işbirliği
ORTADOĞU

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Önceliğimiz bölgesel kuruluşlarla etkili işbirliği

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'da Hint Okyanusu Kıyıları Derneği (IORA) Genel Sekreteri Salman Al Farisi ile bir toplantı yaptı. Toplantıda İbrahim Reisi IORA'nın önemli kapasite ve yeteneklerine dikkat çekti ve bu kapasitelerin kullanımını artırmak için dernek üyelerinin daha fazla bağlantı kurmasına yönelik planlamanın altını çizdi.

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Haber Merkezi Diğer
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ​Önceliğimiz bölgesel kuruluşlarla etkili işbirliği
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Hint Okyanusu'na kıyısı olan devletlerin geniş kapasitelerine işaret eden Reisi, "Bölgesel örgütlerle etkili işbirliği dış politikamızın önceliğidir ve İran İslam Cumhuriyeti önemli yeteneklerini IORA üye ülkeleriyle paylaşmaya hazırdır" dedi.

Reisi, derneğin çeşitli yerlerinde kadınların yeteneklerinin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "İslam Devrimi'nden sonraki yıllarda İran'da kadınlar sosyal, bilimsel, kültürel ve sağlık alanlarında birçok başarıya imza attılar. Bu durum kadınların topluma etkin katılımı için bir modeldir." ifadelerini kullandı.

''Dernek daha aktif hale getirilmeli''

İran İslam Cumhuriyeti'nin IOEA'ya farklı dönemlerde iyi bir katılım sağladığını belirten cumhurbaşkanı, özellikle su ekonomisinin etkinleştirilmesi, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve bilimsel ve teknolojik işbirliği olmak üzere üç alanda geçmiş deneyimleri kullanarak derneği daha aktif hale getirme gereğini vurguladı.

MEHR Haber Ajansı'na göre, Al-Farisi ise İran ziyaretinden ve cumhurbaşkanı ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İran derneğin aktif ve etkin bir üyesidir" dedi.

İran'ın Dernek Sekreterliği'ndeki başkanlığından dolayı kendisiyle gurur duyması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İran'ın IORA'daki Kadınları Güçlendirme Çalışma Grubuna başkanlık etmedeki etkin rolünü takdir ederek, "İslam Cumhuriyeti ayrıca IORA Bilgi ve Teknoloji Derneği'nde etkili önlemler ve dikkate değer hizmetler sağladı" diye ekledi.

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