Dünya Çin İrana yaptırım uygulanmasına tepki gösterdi
ORTADOĞU ASYA

Çin İran'a yaptırım uygulanmasına tepki gösterdi

Çin sözcüsü, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Saeed Iravani'nin eylemi kınamasından bir gün sonra Avrupa Birliği tarafından İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlara tepkilerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Çin İrana yaptırım uygulanmasına karşı çıktı
Çin'den İran'a yaptırım kararlarına tepki.

Wang Wenbin, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan ve uluslararası yasaları dikkate almadan İran'a herhangi bir yasadışı ve tek taraflı yaptırım uygulanmasına karşı olduğunu da kaydetti.

Avrupa Birliği üç İranlı askeri yetkilinin yanı sıra İran'da insansız hava araçları üreten bir şirkete yaptırım uyguladı.

AB, bu kişilerin ve firmanın Rusya'ya, Ukrayna'ya karşı kullanılacak insansız hava aracı üretimi ve teslimatı ile uğraştığını iddia ederken, İran daimi temsilcisi bu konudaki tüm suçlamaları reddetti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin İran'a insansız hava aracı teslimatı ile ilgili herhangi bir faaliyete katkıda bulunmadığını vurguladı.

IRNA'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, konuşmasının başka bir yerinde, savaşan tüm tarafları düşmanlığı durdurmaya çağırdı ve Çin'in gerilim seviyesini azaltmak için Ukrayna'daki krizi barışçıl yollarla çözmeye yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklediğini kaydetti.

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